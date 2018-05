Antunes, un viejo amigo

A más de uno le invadirá la nostalgia al ver con la camiseta del Getafe a Vitorino Antunes. El lateral zurdo regresa a La Rosaleda para ser testigo directo del último partido en la élite del Málaga.

"Es la primera vez que vuelvo a La Rosaleda. Para mí es muy especial volver al Málaga, porque fue el club que me dio la oportunidad de jugar en España. Y el equipo que se me quedó en el corazón. Nunca lo he escondido, es y será el equipo con el que más identificado me siento", dijo el luso en una entrevista concedida a El Desmarque.

"Es normal sufrir. Me deja mucha pena ver al Málaga en Segunda, no se lo merece, por la ciudad, la afición, por el club que es, por la pasión. No se merece ir a Segunda. El fútbol es así, es obvio que a mí me ha dolido. Pero en el partido soy un profesional y lo voy a dar todo hasta el último día hasta que esté aquí, como he hecho siempre", explicó Antunes, que añadió: "La afición me trató y me cuidó muy bien. Me hizo sentir como en casa, porque yo venía de una familia humilde y ahí me sentí como si estuviera con mis amigos".