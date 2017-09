Arnau: "Estoy con más fuerza que nunca"

En tiempo de tempestad parece emerger la figura de Francesc Arnau como pegamento para cohesionar las fracturas que hay. Hizo balance de un periodo estival turbulento, mandó un fuerte mensaje de unidad y respaldó a Míchel, al que considera "la persona ideal" para relanzar la dinámica negativa en la que anda sumido el Málaga.

"Estoy contento, siempre puedes pensar que puedes mejorar. En el momento que estamos es una valoración muy facilona. Yo confío en este grupo, ellos tienen la convicción que van a sacar adelante la situación. Muchos saben que no vienen de paso y vienen a crear un equipo para sumar todas las alegrías que supone estar en un equipo de fútbol. Estoy contento, sustituir los jugadores que se han ido, que eran muy importantes, no es fácil, pero para eso estamos. Es un equipo que no tendrá jugador top, que tendrá que aparecer, pero se tendrá que compensar con trabajo y sacrificio", explicó a modo de resumen.

Las salidas de Sandro, Camacho y Fornals dejaron un importante montante para realizar inversiones, que alcanzaron un tercio de lo que entró. Quiso Arnau explicar este fenómeno: "30 millones por ingresos y todo lo demás he dicho que están los tres traspasos, que supone una cantidad de un poco más de 10. Hay unos extras como son las primas de fichajes y comisiones, realmente no llegan libres".

No pasa el plantel de Martiricos por su mejor momento, como es evidente, pero el director deportivo apela a la unidad como trampolín. "Llevo 17 años y conozco todos los estamentos del club, conozco a todos, mi función es la de unir a todo el mundo. Eso pensaré hasta el último día. La dispersión no une. Mi función es unir. Pido responsabilidad a todo el mundo para poder unir a todos los estamentos del club, que todos son importantes. Hay que estar unidos porque bastantes dificultades da la competición para que nos pongamos piedras en el camino".

Cuestionado por una hipotética dimisión fue tajante. "Estoy con más fuerza que nunca, quiero unir a todo el mundo en este momento de dificultad", a lo que agregó sobre su relación con Al-Thani: "Tenemos una comunicación fluida. Esto como un matrimonio, unas veces estás al 100% y otras no tanto. Ahora mi relación es buena".

Abrió Míchel una brecha cuando reconoció públicamente en El Transistor de Onda Cero su falta de comunicación con el jeque. "Hay comunicación con el club, con Míchel que yo sepa ha sido menor porque está lejos y la distancia a veces complica la comunicación. En ese aspecto todo está tranquilo para tranquilizar al equipo", valoró.

Fue el catalán el que trajo al técnico madrileño a Málaga y no se quiso despedir sin respaldar al preparador. "Quiero dar mi total apoyo a Míchel porque sé que tiene la capacidad para sacar esto adelante. Él dará con la tecla porque los tiene a todos enchufados, porque no ha perdido la cara a nivel táctico ni de actitud. Es algo puntual y es cuestión de tiempo que vengan los resultados. Es el hombre más capaz para sacar la situación adelante", remachó.