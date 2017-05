Arnau, de pesca en Londres

El programa El Transistor de Onda Cero se realizó en directo la pasada madrugada en el CAC y allí estuvieron varios futbolistas del Málaga. Keko, Camacho, Juanpi y Pablo Fornals intervinieron en el programa deportivo. También estuvo Francesc Arnau, que llegó tarde porque venía de un vuelo de Londres.

"¿De fichar a alguien? Es posible. Aunque allí en Inglaterra hay 20 equipos con 25 jugadores, así que...", decía el director deportivo del Málaga, que intenta encarrilar la confección de la plantilla de la próxima temporada. Una opción se le presentó en directo. Willy Caballero entró desde Manchester, donde había jugado con el City. Acaba contrato el que fuera ídolo de La Rosaleda. "¿Cómo no voy a querer ir a Málaga? Estamos terminando el año, no sé qué va a pasar conmigo. En esta última semana de la temporada y ya me dirán. El Málaga es el club donde pasé cosas hermosas. Tengo muchos amigos y cosas muy bonitas vividas allí y es donde quiero vivir cuando acabe el fútbol".

Los jugadores del Málaga recalcaron que saldrán a jugar ante el Madrid con profesionalidad, como siempre, y con la ilusión de cerrar una temporada difícil con buen sabor de boca en un partido en el que habrá puestos muchos ojos.