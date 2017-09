Arnau aplaca las aguas

Son días de confusión e inestabilidad en el malaguismo. Un escenario donde ha emergido la figura de Francesc Arnau como elemento cohesionador. Demandó unidad entre todos y sacó la cara por Míchel.

balance mercado

No es sencillo sacar el bisturí para operar un cuerpo al que le han quitado sus órganos vitales. Con boca pequeña, pero anda satisfecho Arnau recién salido del quirófano. "Estoy contento. En el momento que estamos es una valoración muy facilona. Yo confío en este grupo, ellos tienen la convicción de que lo van a sacar. Muchos saben que no vienen de paso. Es un equipo que no tendrá un jugador top, pero se tendrá que compensar con trabajo y sacrificio. El tiempo dirá si la plantilla es mejor, no es el momento", explicó Arnau.

VERANO POR FASES

El salario Liga hizo que la ventana estival se dividiese en dos fases bien diferenciadas. Una de las líneas se marca desde la venta de Sandro, donde comienzan a llegar los jugadores libres o cedidos, tipos "hechos para hacer un equipo fuerte y español, que conozca la liga". El adiós de Camacho y Fornals marca la segunda etapa, donde "hubo recursos para invertir" y se acometieron las llegadas de Diego González, Cecchini y Rolón. Una ecuación que ha dejado un superávit cercano a los 20 millones, que, en sus palabras, se destinaron además de refuerzos a "unos extras como son las primas de fichajes y a comisiones para agentes".

rolón y cecchini

Ambos argentinos son la gran apuesta. Cuestionados por el hueco que vienen a paliar, el director deportivo pidió paciencia. "Son jugadores jóvenes, que vienen de una liga con otro ritmo. Todos necesitan la adaptación. Es cuestión de tiempo, ahora no cuentan para el entrenador, pero irán contando. Dentro de unos meses se sentirán de otra forma porque se irán adaptando al continente, a los campos… La propia competición les irá metiendo", afirmó.

ROLAN

Con el charrúa ya en Málaga, desde A Coruña se afirmó que el Deportivo tenía un acuerdo con él para el próximo curso. Arnau prefirió no entrar en el tema: "Desde el principio hasta el final ha sido una cesión sin opción de compra. No puedo hablar más".

ventana de invierno

Una de las sensaciones es que al plantel le falta algo tras esta salida en falso, por eso el entorno ya mira de reojo a la ventaja invernal. "Todo está planificado, se guarda una cantidad, hay un margen salarial y hay una ficha libre", aunque si fue tajante para rechazar la incorporación de algún profesional en paro: "No nos planteamos nada porque no creemos que hay algún futbolista en paro que pueda ayudar al equipo".

regresos

El verano da para muchas especulaciones y entre ellas estuvieron encima de la mesa las hipotéticas vueltas de ex como Samuel García, al que Arnau dijo que quiso repescar en tres ocasiones, y por Amrabat. "Teníamos planteado un delantero y solo contemplamos esto. Eran perfiles más de extremo, aunque en algún momento puedan jugar de delantero. Preferimos un 9 más puro", comentó.

situación personal

Han sido dos meses peliagudos para el propio Arnau. Desautorizado en algunas ocasiones por Al-Thani y con la compleja misión de tapar huecos dejados por peces gordos. Pese a ello, el cese no entra en su diccionario: "Estoy con más fuerza que nunca, quiero unir a todo el mundo en este momento de dificultad. Eso pensaré hasta el último día. Hay que hacerlo todo para que este clima se calme y nos centremos en el equipo".

al-thani

La derrota ante Las Palmas cansó a una grada que clamó contra un presidente que "está calmado, pero con la preocupación de los resultados". Cuestionado por su relación con el jeque tiró de una metáfora cuando menos curiosa: "Tenemos una comunicación fluida. Es como un matrimonio, unas veces estás al 100% y otras no tanto".

relación míchel-jeque

No tuvo reparos Míchel en hacer pública Míchel su inexistente comunicación con Al-Thani, algo que el director deportivo, parte mediante entre ambos, intentó hacer entender. "La distancia a veces complica la comunicación", dijo.

apoyo a míchel

Lo trajo a Martiricos y ahora le da un espaldarazo cuando más llueve. "Es el hombre más capaz para sacar esta situación adelante. El grupo está con él, es el entrenador ideal. Él dará con la tecla porque los tiene a todos enchufados. Es algo puntual", remachó de Míchel.