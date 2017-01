Arnau no se cierra "a salidas"

A un lado de Peñaranda se encontraba el director deportivo. No le gusta estar en estos actos, aunque sabe que su rol le obliga a ello, porque llegan preguntas que no son del todo compatibles con su discreta labor de despachos. Aun así, Arnau no rehusó algunas cuestiones, como la del capítulo de salidas. Dio a entender que, salvo algo muy extraño, nadie dejará la plantilla. Pero se aseguró su asterisco por lo que pueda ocurrir.

"No me gusta cerrarme a nada, es bastante difícil que pueda salir alguien por las lesiones y las dudas sobre su duración. No creo que sea prudente dejar ir, pero no me cierro porque el mercado es caprichoso y no se sabe que va a pasar dentro de unos días".

Más hermético se refirió al valorar las pesquisas para traer a un central y a un medio centro. "Intentaremos reforzar, lo necesitamos por las lesiones que hemos tenido. Dejadme trabajar en silencio, con discreción, como a mí me gusta y trataremos de dar más novedades en los próximos días o semanas", espetó.

Acerca de Peñaranda, aclaró que esta operación "no tiene que ver" con la que intentaron hace dos años, y espera que su estancia en Martiricos no se limite al 30 de junio, sino que cree puede seguir creciendo aquí: "La idea es cumplir este año de cesión, para su desarrollo es importante tenerlo. Por sus condiciones, esta Liga le favorece. Espero que nos ayude a cumplir los objetivos, que cumpla también los suyos y que lo podamos aprovechar. Esperemos que la relación entre el Málaga y Peñaranda sea fructífera, pues esto debe ser una simbiosis".

Relacionado con ello, el director deportivo blanquiazul quiso aprovechar su primera comparecencia pública del año para agradecer a Weligton su gesto de ceder la ficha extracomunitaria al delantero venezolano. "Una de las claves de que Peñaranda esté aquí es el gesto que ha tenido Weligton, quiero darle las gracias desde aquí".