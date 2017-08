Arnau no cree que haya más movimientos

Francesc Arnau volvió a ser protagonista en el turno de preguntas de ayer. Como ocurrió el pasado lunes con Esteban Rolón, la parte final de la conferencia ante los medios de comunicación se centró en la figura del director deportivo malaguista y en lo que sucederá estos últimos días del mercado de fichajes. Cuestionado por la autoría del fichaje del uruguayo, el catalán fue contundente, a la vez que defendió la incorporación del charrúa. "Lo firma el Málaga. El mercado de delanteros es muy complicado, Diego es un delantero adaptado en Europa, lleva mucho tiempo aquí, nos va a dar otros registros a Borja Bastón y En-Nesyri. Ellos son más referencias, Diego es más de espacios, aunque busca también entre líneas. Tiene hambre, es joven, viene en una edad perfecta y es un año importante porque quiere ir al mundial con su selección. Creo que va a dar un buen rendimiento desde el primer día, una vez supere el pequeño percance que tuvo una vez estábamos negociando. En dos o tres semanas estará con todo el grupo", aseguró.

El director deportivo del club también volvió a incidir en que no debe haber más incorporaciones en el mercado de traspasos. El viernes se cierra un período que se espera rocambolesco en su tramo final. "No habrá más incorporaciones, salvo sorpresas. Todos sabemos como funciona el mercado. No hay pensamiento de hacer ningún movimiento salvo que haya alguna oferta por algún jugador nuestro o haya alguna posibilidad. Con Diego tenemos ese delantero rápido, móvil y con velocidad que quizás nos faltaba. Ya tenemos lo que buscábamos. La plantilla está más que equilibrada", afirmó.

Uno de los cambios que puede haber en el plantel los próximos días es el del Chory Castro. El uruguayo no ha contado para Míchel en los primeros dos compromisos de la temporada, pero Arnau aboga por la paciencia con su situación para cambiar esta dinámica. "De momento no ha habido nada con Chory Castro. Es un jugador más de la plantilla y está a las órdenes del míster y a la elección que supone cada partido. Tiene que seguir trabajando para entrar en el equipo", dijo.

Arnau se marchó de la presentación del uruguayo con una cara diferente. A diferencia de la operación de Rolón, llevada a cabo "por la propiedad", la llegada de Rolan viene de su trabajo y el de su equipo, que esperan que el internacional uruguayo marque esos goles que ahora le faltan al equipo en el comienzo liguero.