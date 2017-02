Arnau levanta la voz

El director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, estuvo ayer en el sanedrín de la Ser y habló largo y tendido del día a día blanquiazul. Obviamente, la actualidad manda, así que la mala actuación de Vicandi Garrido en el Estadio de la Cerámica copó los titulares. El mandatario reseñó el malestar institucional tras lo ocurrido. "Nos sentimos perjudicados enormemente por la actuación arbitral. El penalti es clarísimo, estaba delante, es una situación limpia. A Charles lo desequilibran y todos lo vieron, nosotros y todos. Además, esas dos tarjetas te condicionan. Y luego, cuando te estás recuperando del golpe, llega esta jugada en un simple forcejeo de los que hubo muchos en el partido y pita penalti. Se pasó de un 0-2 a un 1-1 y con tres tarjetas", comentó el gerundense.

El dirigente blanquiazul aseguró que no habló con el colegiado vasco y que el malestar lo harán saber "por los conductos adecuados". "Las acciones hablan por sí mismas. Él lo habrá visto y reconocerá que se ha equivocado. Los hechos son más que evidentes. Tenemos que hacer para que se nos oiga, pero por los conductos habituales. Es un tema delicado, como decía Charles, si hablas porque hablas, si no…", añadió Arnau.

Aparcado el asunto arbitral, entró en materia para referirse a la configuración de la plantilla. Días atrás trascendió, vía Marca, el interés por Joselu, delantero onubense del Lugo. El director deportivo lo admitió, algo que no suele ser habitual en él. "Son jugadores libres, a coste cero. Joselu puede estar en la lista, es el máximo goleador de Segunda", confesó el dirigente, que estuvo en las gradas del Sánchez Pizjuán el pasado fin de semana viendo el Sevilla Atlético-Lugo, precisamente. De hecho, Arnau admitió que el "mercado de Segunda es interesante". "Vamos a ver qué hacemos, esto no para, cualquier minuto que dejas lo aprovecha otro equipo para firmar, y muchos equipos han conseguido rendimiento con jugadores de allí. Estamos pendientes", amplió.

Enigmático, pero entre líneas también se refirió a la renovación de Camacho, dando a entender que no marcha por buenos cauces. "No siempre las expectativas de la otra parte corresponden con las posibilidades del club. No podemos hacer esfuerzos por encima de nuestras posibilidades. Estamos hablando y no me gusta dar más detalles de las conversaciones", aseguró. Sin decirlo, también dio a entender que existe la intención de tratar con Sandro una posible mejora de contrato y ampliación de cláusula de rescisión.

También sacó la cara por el trabajo del Gato. "Desde que está, el equipo ha tenido el control del juego en muchas facetas, está cogiendo las ideas y automatismos. El trabajo es bueno, no ganar no nos puede desviar y debemos seguir en la misma línea. En absoluto estoy preocupado. El equipo está en una línea ascendente. Hay que conseguir una posición de seguridad", comentó Arnau, que considera que hay un "un equipo joven, de futuro, con veteranos que pueden ayudarles a crecer".