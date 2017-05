Arnau ofrece el boceto de la temporada 17/18

Francesc Arnau compareció este mediodía para valorar la recién concluida temporada, que les dejó "con la miel en los labios", y ofreció algunas de las claves de lo que será el Málaga en la próxima. En una comparecencia tan interesante como larga, apenas rehuyó nombre propios y confirmó la ilusión que hay en torno a la planificación: "Nuestro trabajo es intentar que, pase lo que pase, haya planes para mantener el nivel. El nivel nos lo hemos puesto muy alto pero el año que viene empieza una temporada nueva y tenemos el hecho de que muchos jugadores de la plantilla siguen, sobre todo los más jóvenes, que solo pueden hacer que crecer". Sandro y Camacho coparon la atención, aunque hubo mucho más análisis.

Una de las noticias que ofreció el director deportivo fue la confirmación de la llegada de Adrián González, con el que conversó esta misma mañana para consensuar el anuncio. "Formará parte de la plantilla desde el 1 de julio. Respecto a su situación familiar, por Adrián nos interesamos en enero. Hicomos una lista de jugadores libres y nos pusimos en contacto con él para poder firmarlo. Por el primero que nos interesamos fue por él. Encaja en ese perfil de jugador veterano en la Liga española. Ha tenido un buen rendimiento y se ha destapado con una habilidad anotadora. Viene a coste cero y a hacer el grupo más sólido. Todos los informes que tenemos son de hombre de club que intenta hacer grupo para conseguir los objetivos, aparte de su rendimiento en el campo. Es versátil y puede jugar hasta de medio centro con dos, de mediapunta con tres. Incluso en punta, como ha hecho este año", desgranó.

Sobre Sandro, habló de él como bandera del proyecto, tal y como se le trasladó en la oferta de mejora contractual, aun reconociendo que están a merced de su decisión. "El club ha hecho un esfuerzo muy grande para ver si lo podemos retener. La llave de esta operación no está en nosotros. Su valor ha aumentado tanto que su cláusula se ha quedado pequeña y tendrá que decidir cuál es su futuro. Ha derribado todas las puertas, su nivel es de jugador que puede ser top y ahora a ver qué pasa", resaltó. Y sin decirlo directamente, vino a dar por hecho que el club estaría abierto a albergarlo como cedido en caso de que lo fichara el Atlético de Madrid y el TAS no le permitiera inscribirlo este verano: "Sí digo que a medida que ocurran las cosas reaccionaremos con una premisa: intentar que Sandro esté aquí el año que viene. Vamos a luchar al máximo para ello. Hacía tiempo que no había un jugador al que se le mostrara tanto cariño como a Sandro desde Isco. Así que entendemos que hay que hacer un esfuerzo económico y de cariño para que se pueda quedar aquí".

Esa efusividad se tornó en mensajes algo más crípticos y pesimistas con Camacho por cómo se expresó el director deportivo. "Es nuestra bandera. A nivel de grupo y campo es el jugador más importante para nosotros. Con él hemos tenido una situación rara, especial, porque nada se ha hablado en términos normales. Apareció una oferta del West Brom a tres días del fin del mercado que al final no se hizo. Pero hemos sido muy sinceros. Camacho sabe por dónde va el club y el club por dónde va Camacho. Esperemos que se pueda quedar, que nos veamos durante mucho tiempo y aporte ese liderazgo que él tiene", aseguró Arnau. Volvió a ser cuestionado sobre esa respuesta y ahondó: "Esta negocación está siendo de las más largas. Pero hemos afrontado los temas de frente, a eso me refería. Él tiene su opinión y yo la entiendo, pero a veces las situaciones se dan o no. No ha habido conflicto en ningún momento. Es un hombre de club, que ha aportado mucho al equipo. A veces ha sacrificado su situación por el bien del club. Esa claridad ha permitido esto. La confianza que tenemos en ese aspecto es mutua".

En cuanto a decisiones ya cerradas, el dirigente confirmó que no ejercerán las opciones de compra por Kuzmanovic ni por José Rodríguez, aunque también abrió una ventana a estudiar su continuidad en un nuevo escenario contractual. Y confirmó el interés en seguir con Llorente y Juan Carlos: "Estamos pendientes de hablar con los clubes. Hay predisposición por parte de Diego y el Madrid está pendiente de competir ahora mismo. Con Juan Carlos estamos cerca de un entendimiento. Luego nos quedará un acuerdo con el Braga. La idea es que se quede varios años, no solo otra temporada". Acerca de Michael Santos, abrió la puerta a una cesión porque "es un activo de nuestro y tenemos que revalorizarlo, ya sea aquí o donde sea". Con Peñaranda se hablará al término del Mundial sub 20.

En clave técnica, se refirió a los tres jugadores que la semana pasada anunciaron su adiós dando una noticia: Demichelis se incorporará al cuerpo técnico como asistente para suplir las funciones que estaba haciendo Weligton. Además, abrió la puerta del futuro al brasileño y a Duda: "Ahora tiene que volver a Brasil, pero cuando vuelva tendrá su sitio de trabajo en el club para seguir su carrera si así lo desea. A Duda el club le ha ofrecido seguir pero está en la disyuntiva de si sigue su carrera o no. Esperaremos por si luego existe el camino de seguir trabajando aquí". Al mismo tiempo, confirmó que se le busca un área de trabajo al Gato Romero "pensando en alguna labor que pueda ejercer y la vamos a buscar porque tiene contrato con el club y queremos que se sienta importante".

En su extensísimo repaso de la actualidad y la temporada, confirmó que Manel Casanova se reenganchará pronto al trabajo, calificó de "barbaridad" las insinuaciones desde la prensa catalana de la actitud de Mikel en el encuentro contra el Real Madrid y dio algunas líneas maestras de la pretemporada.