Arnau ofrece las claves del Málaga que viene

El director deportivo, Francesc Arnau, no dudó en arrojar bastantes pistas del Málaga que viene. Su comparecencia se produjo para analizar la recién concluida campaña, aunque habló más de futuro que de pasado. No rehuyó hablar casi de ningún nombre y entre lo que dijo y lo que insinuó, ofreció bastantes pistas de cómo se forjará la temporada 17/18.

En un lenguaje directo y muy claro, entendió que la llegada de Adrián es un secreto a voces desde hace tiempo, así que no dudó en confirmar su llegada. "Formará parte de la plantilla. Respecto a su situación familiar, por él nos interesamos en enero. Hicimos una lista de jugadores libres y nos pusimos en contacto con él el primero de todos para firmarlo", comentó Arnau, que resaltó todas las virtudes que puede aportar: "Encaja en ese perfil de jugador veterano en la Liga española. Ha tenido un buen rendimiento y se ha destapado con una habilidad anotadora. Todos los informes que tenemos son de hombre de club que intenta hacer grupo para conseguir los objetivos, aparte de su rendimiento en el campo. Es versátil y puede jugar de medio centro, de mediapunta e incluso en punta".

"Desde Isco hacía tiempo que a un jugador no se le mostraba tanto cariño como a Sandro"

Pero dos nombres propios copan la actualidad. Porque en función de si se va o no, la planificación discurrirá por unos derroteros u otros. Uno de ellos es Sandro. El pesimismo está ahí, aunque el dirigente defendió la posición del club de manera muy formal. "Sandro ha derribado todas las puertas, su nivel es de jugador que puede ser top, ahora o más adelante. Tendremos que ver qué pasa. El club ha hecho un esfuerzo muy grande para ver si lo podemos retener. La llave de esta operación no está en nosotros. Su valor ha aumentado tanto que su cláusula se ha quedado pequeña. Él tendrá que decidir cuál es su futuro. Él va a decidir su futuro y hay que esperar su decisión", comentó.

No obstante, abrió una puerta en un contexto muy determinado: que el Atlético de Madrid pague su cláusula pero no pueda inscribirlo porque el TAS no le dé la razón en su litigio con la FIFA: "Hablamos en condicional. Tienen que ocurrir tantas cosas que hasta al nombrarlas se confunde uno. Sí te digo que a medida que ocurran las cosas reaccionaremos con una premisa: intentar que Sandro esté aquí el año que viene. Vamos a luchar al máximo para que esté aquí". ¿Y por qué esa espera? El gerundense lo explicó a la perfección: "Hacía tiempo que no había un jugador al que se le mostrara tanto cariño, desde Isco quizá. Así que entendemos que hay que hacer un esfuerzo económico y de cariño para que se pueda quedar aquí".

Respecto a Camacho, el tono y la expresión corporal cambiaron. Aún le quedan dos años de contrato, pero el discurso entre líneas refrendó esa sensación de posturas muy diferentes para que lleve la mejora contractual del centrocampista maño. "Es nuestra bandera. A nivel de grupo y campo es el jugador más importante para nosotros. Con él hemos tenido una situación rara, especial, porque nada se ha hablado en términos normales. Apareció una oferta del West Brom a tres días del fin del mercado. Pero hemos sido muy sinceros. Camacho sabe por dónde va el club y el club por dónde va Camacho. Esperemos que se pueda quedar, que nos veamos durante mucho tiempo y aporte ese liderazgo que él tiene", dijo.

Tras ese mensaje algo críptico, se le insistió en la pregunta y quiso hacer matices: "Esta negociación está siendo de las más largas. Pero hemos afrontado los temas de frente, a eso me refería. Él tiene su opinión y yo la entiendo, pero a veces las situaciones se dan o no. No ha habido conflicto en ningún momento. Es un hombre de club, que ha aportado mucho al equipo. A veces ha sacrificado su situación por el bien del club. Esa claridad ha permitido esto. La confianza que tenemos en ese aspecto es mutua".

Arnau tocó situaciones concretas. Como la de Michael Santos, a cuya cesión abrió la puerta. "Michael es un activo de nuestro club y tenemos que revalorizarlo, ya sea aquí o donde sea", contó el director deportivo, que también negó que vayan a ejecutar las opciones de compra por Kuzmanovic y José Rodríguez, si bien no se cerró en banda a su continuidad: "Tendríamos que ver otra situación. Ya iremos concretándolas". De Charles, su mensaje lacónico dio muchas pistas de lo que ocurrirá. "Termina contrato", se limitó a decir. No ofreció mucha luz en torno al regreso de los Horta, Tighadouini y Cifu, de los que se limitó a decir que estarán "pendientes de si están al nivel para continuar. Si no, tendremos que buscarles una salida".

En cuanto a los tres futbolistas veteranos que acaban contrato, analizó sus situaciones una a una. Confirmó que Demichelis continuará reintegrado en el cuerpo técnico "en sustitución de Weligton". "Se ha hecho muy importante en el grupo. Tuvo un momento muy malo tras el partido contra el Alavés, pero entendió muy bien las funciones que tenía que hacer como hombre experimentado en mil batallas para ayudar a los jóvenes", añadió.

En el caso de Duda y Weligton, contó las propuestas que tienen sobre la mesa para ser hombres importantes en el organigrama blanquiazul. "Ahora Weli tiene que volver a Brasil, pero cuando vuelva tendrá su sitio de trabajo en el club para seguir su carrera si así lo desea. Con Duda hablamos la última semana. Le contamos la planificación de plantilla, contando que como jugador no tenía sitio. El club le ha ofrecido seguir en el club pero está en la disyuntiva de si sigue su carrera o no. Esperaremos por si luego existe el camino de seguir trabajando. El club le ofrece su sitio de trabajo si decide retirarse", detalló.

Otros dos nombres propios fueron los del Gato Romero y Manel Casanova, a los que igualmente se les busca hueco en la parcela deportiva. "Gato fue nuestro primer entrenador y luego decidimos tomarnos un descanso tras la presión que soportó. Ahora mismo no está definida su función. Estamos pensando en alguna que pueda ejercer y la vamos a buscar porque tiene contrato con el club. Queremos que se sienta importante y pueda ejercer una labor en el club", aclaró. En cuanto al responsable de La Academia, su importancia está fuera de toda duda, pero se tiene muy en cuenta lo mal que lo ha pasado durante tantos meses delicados de salud y no se le quiere sobreexponer: "Manel está a punto de volver. Quiere hacerlo y tendremos que hablar sobre su situación. Vamos a ofrecerle las funciones que creemos que tiene que hacer. Ha hecho un trabajo enorme. Yo trabajé cuatro años con él y fue el ideólogo de la cantera que tenemos. Hablaremos con él para ver dónde encajamos su figura para que se sienta importante y aporte sus conocimientos para y por el club".

En esos trazos de futuro, Arnau también se refirió a la pretemporada, que tiene las líneas maestras definidas. "Aunque faltan muchas cosas por cerrar, empezamos el 5 de julio con los exámenes médicos. Luego el equipo se concentra en Benahavís hasta el 14, que tenemos amistoso en Coín con el Sheffield United. La fuerza que cogió lo de ir a Sudáfrica se está perdiendo. Estamos buscando un sitio frío, tipo centro-norte de Europa. Eso sería del 17 al 29-30 de julio. Luego entrenaríamos aquí con un par de partidos más, incluido el Costa del Sol, y algún partido por Europa. Y ya nos meteríamos ya en la última semana antes de la Liga".