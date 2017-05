Arnau, "optimista con o sin Sandro"

Francesc Arnau pasó ayer por los micrófonos de Onda Cero. Ahí tocó algunos temas de la actualidad y que tienen en vilo a los aficionados, aunque no dio muchas pistas. El tema más candente es el de Sandro. El director deportivo dio a entender que su determinación está cercana y que hay un escenario ya planteado por si manifiesta su intención de irse previo pago de la cláusula. Y, sobre todo, que se muestra "optimista con el Málaga, tanto si está Sandro como si no". "No puedo marcarle ningún plazo, pero sí trabajar en planes alternativos lo antes posible. Ese es mi trabajo y el de mi grupo. Entiendo o intuyo que no se puede demorar mucho más, sobre todo por su parte", señaló al respecto.

Arnau tiene contacto continuo con Ginés Carvajal, representante del canario, si bien "hace unos días que no charlamos". "Estamos esperando su decisión", insistió el dirigente gerundense, que promete "darlo todo. Cuando uno lo da todo no puede quedar descontento. Si se va, no se tratará de una venta, no podemos venderlo. El rendimiento ha sido tan alto que ha superado el valor de la cláusula, la decisión está en la cabeza del jugador. Tenemos que esperar", remarcó Arnau que sigue a la espera de respuesta por parte de Sandro de la oferta de contrato que se le presentó, que supone el doble de lo que cobra actualmente y que le convertiría en el futbolista cabecero del próximo proyecto.

Cómo no, al director deportivo también le tocó hablar del asunto Camacho y la parálisis que sufre desde hace tiempo. "Con Camacho soy claro, siempre de tú a tú. Soy claro, siempre ha sido así. Su cláusula es cercana a su valor de mercado y nadie se ha atrevido a pagarla. De momento, está aquí y sigue siendo jugador de aquí, es nuestro abanderado, el capitán", comentó Arnau, quien a posteriori pareció acolchar una posible salida del maño: "La Liga española es vendedora, el Sevilla tiene el salario liga que tiene en base a sus ventas. Si no hubiera vendido, no lo tendrían tan alto. Nosotros no vendimos el año pasado, hicimos un esfuerzo importante. Las reglas no han cambiado, un esfuerzo para que se quede vamos a hacer. Estamos intentado que se queden, pero se tiene que entender nuestra situación, el sacrificio que hacemos y el salario liga".

Mirando hacia la cantera, confirmó la continuidad de Manel Casanova. "Hay un principio de acuerdo para que pueda seguir haciendo funciones de dirección deportiva, teniendo en cuenta su salud, y para que pueda ayudar en lo que necesite. Estará a mi lado para sacar máximo rendimiento a su gran trayectoria como secretario técnico de jóvenes talentos", contó Arnau, que destacó que la Ciudad Deportiva "ahora está en nuestras manos. Somos los primeros interesados en terminar antes. El paso más importante está dado, son ahora detalles técnicos de la constructora. La gran alegría fue conseguir los papeles, esperemos que los plazos se cumplan y que la temporada que viene ya la tengamos. Hasta ahora era difícil tener un buen control, al estar todos los campos desperdigados en toda Málaga. Esperemos que la Ciudad Deportiva sea un buen punto de unión para el aficionado malagueño y malaguista y tener un público dedicado a La Academia".