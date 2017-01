Arnau ve un final de mercado "abierto"

Ya son sólo seis los días que le quedan al Málaga para poner la guinda a la ventana de invierno. Si termina llegando el mediocentro, el director deportivo estará más que satisfecho. Especialmente si el nombre que casa en esa demarcación es el de Alfred N'Diaye, cuya decisión sigue teniendo en ascuas al club. Arnau no quiso mojarse al respecto, si bien vaticina "un final abierto" para el cierre del mercado.

"Hay muchos rumores y todo se confunde. Pero yo tengo claro cómo está la situación, ya veremos cómo termina. No puedo asegurar si van a venir más jugadores o no. Poca cosa puedo decir, estamos trabajando en silencio, en la sombra, para cubrir las necesidades que tenemos para afrontar la segunda vuelta. Ahora vienen partidos importantes y tenemos que coger una buena posición intentando ganar los próximos encuentros", se limitó a asegura el dirigente catalán, quien sí valoró los arduos días vividos para traer a Luis Hernández, uno de sus grandes objetivos desde hace tiempo: "Ha sido de las negociaciones más difíciles que he tenido. El Leicester nos lo puso muy difícil, cuando parecía que llegábamos a un acuerdo había una coma o flecos que cambiaban. Entendíamos que tenía que estar aquí a la orden del gato cuanto antes y le agradezco que haya sido parte importante para convencer al Leicester. Espero que sea un central de referencia por muchos años".

Peñaranda, Demichelis y Luis Hernández contentan al Gato Romero para el segundo tramo de la competición, aunque Arnau tiene especial fijación en que termine viniendo un centrocampista que supla la larga ausencia de Kuzmanovic.