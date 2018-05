El Malagueño se la jugará al todo o nada en Yecla (0-0)

El Yeclano es de esos equipos que ni viven ni dejan vivir. Una fase de ascenso más al estilo de siempre. El Malagueño no corrió, tampoco tocó. Un choque sin fluidez alguna que manda al equipo de Dely Valdés a jugársela a todas todas en Yecla, donde se atisba tarde dura. Se puede conformar el cuadro costasoleño con el 0-0 después de un final de encuentro donde el cuadro murciano hasta las tuvo, tras recuperar cierta tensión el juego, para llevarse algo mayor de la Federación.

Partido de los que se esperan en estas situaciones. Muy a lo Segoviana. La eliminatoria de la temporada pasada aún sobrevuela, se quiera o no. El Malagueño lleva muchas de estas, pero el Yeclano aún más. Tuvo el equipo de Dely Valdés opción de romper rápido las pretensiones del cuadro murciano, pero anduvo Jaime Moreno egoísta. Realmente como el equipo en general. Pretencioso, mucha jugada maradoniana. Le faltó conjunto al filial para serenarse y mover el balón ante un rival bien plantado con línea de cinco atrás y presión adelantada.

Se quiso aprovechar de esa línea adelantada con balones a los laterales. La de Jaime, en el minuto tres, fue cuestión de no querer pasarla. Se la quedó Serna tras amagar el venezolano entre el tiro y el pase. Javi Muñoz avisaría después para el Yeclano tras un pase al corazón del área para avisar que no se iban a achantar y así fue. Se empezó a poner fea la cosa. Escasearon las ocasiones más allá de un par de cabezazos de Iván Rodríguez y se entró en el juego murciano favorecido, otro clásico, por un árbitro falto de firmeza.

Sufrió el Malagueño con una circulación lenta. Andaba áspero Maty, también con amarilla, y no encontró para combinar bien ni a David Ramos ni a Clavería. Quería Dely mover el árbol y metió a Hicham buscando más electricidad ante las líneas con cerrojo del Yeclano. La mejor la tuvo sin embargo Harper pasado el ecuador de la segunda parte, con el partido en un trasiego de ida y vuelta insulso. Dribló bien en el pico del área pero se la acomodó a su diestra, pierna mala, para chutar blando. Buscaba la rosca al palo largo y le salió a las manos de Serna.

Pareció despertar de esa el Málaga con otra buena acción a balón parado. No llegó a probar el Malagueño al meta rival, realmente. Tres o cuatro acciones en las que salió por alto erró. Pero el espesor del juego malaguista no dio lugar a ver más. Kellyan evitó casi sin querer, de cabeza, un balón que se colaba en la portería. Y Víctor Ruiz la tendría también para el club murciano con un tiro cruzado con la diestra que lamió el palo. De esa que se libró el equipo, que se marcha ahora a Yecla en una difícil tesitura. Le vale el gol fuera de casa y eso es lo que tranquiliza, pero La Constitución no va a ser cosa fácil.