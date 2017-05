El Atlético Malagueño pospone el ascenso (4-0)

El Atlético Malagueño tendrá que intentar el ascenso de otra forma. En La Albuera, el equipo de Ruano no dio la talla y cayó tras un abultado 4-0 con una dominante Gimnástica Segoviana. Para colmo, Luis Muñoz y Mula fueron expulsados en unos tensos últimos minutos y no estarán en la siguiente eliminatoria.

El partido comenzaba de la peor de las maneras. Ayrton hacía el 1-0 en el minuto seis e igualaba la contienda. Al Malagueño le costaba asentarse en el partido y eran los locales los que dominaban y llevaban el peligro. Solo En-Nesyri asustaba con su zancada pero los segovianos hacían el 2-0 con un testarazo de Domingo. Con ese 2-0, 2-1 en el global, se iban al descanso.

Ruano tiró de Kuki y Ramos en la segunda parte en busca de la reacción blanquiazul, algo que no llegaría. Domingo hacía su doblete particular y el tercero de la tarde. El técnico catalán terminó de poner todo sobre la mesa con la entrada de Wojcik por Iván. No sirvió de nada. Rubén sentenciaría más aún el choque con el 4-0, ahondando en la herida de los jóvenes blanquiazules. Una tangana poco después dejaba las expulsiones de Luis Muñoz y Mula, para debacle del filial.

El Atlético Malagueño tendrá que acudir por el camino más largo al ascenso. Los de Ruano tendrán que superar otras dos eliminatorias si quieren ser equipo de Segunda División B la próxima temporada. Ahora tienen que reponerse del duro varapalo sufrido en Segovia.