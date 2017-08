"Míchel me dijo que iba a ser muy exigente conmigo y eso me gusta"

Cuando nació, era Borja González, el hijo de Bastón, el mítico portero del Burgos. Ahora Miguel es el padre de Borja Bastón, y al que convenció de que cambiara los guantes por el área contraria, pese a que el hijo llevaba su genética en la sangre. Ya conoce el terral, pero no se queja porque aún tiene reciente la mala experiencia en el Swansea. Sus palabras son las de un tipo ávido por resarcirse y volver a gritar goles con fuerza.

-Dijo en su presentación que había visto gente con muy buen corazón en su presentación. ¿Tanto le sorprendió?

-Lo que veo es que con los nuevos que hemos llegado los que estaban aquí se han volcado. Hasta pequeñas tonterías que necesitas cuando llegas a un sitio son importantes. Es de agradecer, hace que todos estemos más involucrados.

-¿Cuántos minutos necesitó para adaptarse?

-Sabía que iba a ser muy rápida. Es una ciudad espectacular, como la ciudad e igual que el club, que quiere crecer. Ha sido llegar y entrar de lleno con todos por igual. Es un cambio bastante grande. La temperatura y el estilo de vida de Gales son totalmente diferentes. Pero lo importante es el fútbol, y esperemos que el fútbol se dé bien para que estemos todos contentos.

-¿Qué es más duro allí: la comida, el clima...?

-Es un cambio más grande de lo que parece. Piensas que es fútbol, y el fútbol se juega igual en todos sitios, pero no es así, ellos tienen unas costumbres muy peculiares. En España estamos acostumbrados a un tipo de vida y allí a las cuatro es de noche y a las cinco cierran todos los comercios. Llegas a las dos o a las tres tras el entrenamiento y prácticamente no tienes nada que hacer. Es un poco complicado. En el equipo en que estaba yo tampoco se dieron las cosas bien, ni en lo personal ni en lo colectivo, y hace que todo sea difícil.

-¿Y cómo sobrevivió?

-Enganchándome a las series. Nunca vi tantas series como el año pasado. Con tantos momentos muertos tienes que hacer algo, y como futbolista tampoco puedes estar por ahí. Vi todas las temporadas de Homeland, Cómo defenderá un asesino... cuatro o cinco enteras, con todas sus temporadas.

-No fue un año fácil.

-Llegué con la fractura de cúbito y eso me impidió empezar con el equipo. Estuve entrenándome aparte y luego vino una pequeña lesión en el cuádriceps. Entre una y otra, jugué dos partidos con el entrenador que estaba y vino otro que volvió loco al equipo. Cada jornada había siete u ocho cambios y el equipo tampoco ganaba. Lo echaron a él, tuvieron dos o tres jornadas a un entrenador interino, llegó Paul Clement con una mentalidad de equipo y al final se mejoró la situación y nos salvamos.

-¿Le dijo muy pronto a su agente que quería volver a España?

-El míster me dijo que siguiera, que esta temporada iba a ser diferente, que a todos los españoles les costaba adaptarse y que el grupo confiaba en mí. Pero no me dieron la oportunidad de demostrar lo que tenía ni por qué habían pagado tanto dinero por mí. Estaba dolido y necesitaba sentirme importante. En España sabía que la adaptación iba a ser buena.

-¿El Málaga le convenció con más cariño que dinero?

-Todo jugador quiere estar en un sitio donde le quieren. Jugar te lo tienes que ganar, pero si cuentas con una predisposición de la gente, es importante. Ahora me toca devolver en el campo esa confianza. Había varios equipos, pero el Málaga mostró un interés fuerte, noté ese cariño e hice lo posible por venir. Tuve algunas conversaciones con el míster y con Arnau.

-Es su sexta cesión. ¿Está muy harto de dar vueltas?

-Son diferentes periodos. Las primeras vinieron porque tuve una lesión de gravedad cuando debuté, y al final en el Atlético es muy complicado ganarte minutos en esa época. Con Forlán, Kun, Falcao o Diego Costa no tenía minutos, necesitaba encontrarme a mí mismo y tuve la suerte de hacerlo, de volver a sentirme bien. Ahora es totalmente diferente, se trataba de buscar una solución con respecto a lo de Inglaterra.

-¿El no poder demostrar en el Swansea le da un plus de motivación aquí?

-Sí. Cada jugador tiene sus retos personales, pero yo vengo de pasar un mal año en todos los sentidos, así que tengo muchas ganas de volver a ser feliz y demostrar muchas cosas.

-¿Ser feliz para un delantero pasa por hacer goles?

-Sí, lógicamente. Soy bastante exigente con eso. Lo importante es que el equipo gane y a todo delantero le gusta ayudar marcando goles para que su equipo gane.

-¿Cómo es su gestión de la ansiedad cuando no marca?

-Suelo estar tranquilo. Soy exigente porque me gusta meter goles, cuantos más mejor, pero suelo estar tranquilo porque no solo depende de ti. Cuando nos meten gol no es culpa del portero, es de todo el equipo. Cuando tienes un buen día con tus compañeros, el delantero es el beneficiado, es el que está más cerca de meter gol.

-Antes del Swansea parecía tener controlado eso de golear.

-Los últimos años habían sido muy buenos hasta el pasado. Allí no me dieron dos partidos seguidos para asentarme y así es complicado. Mi idea es meter goles y hacer gran des cosas. En Éibar hice 19, en Zaragoza 23, en el Deportivo fueron 10 y subimos... Espero este año volver a meter bastantes goles y ayudar al equipo.

-¿Tiene ya demasiada lucha personal como para pensar en el listón que le dejó Sandro?

-El año pasado acabaron muy bien la Liga, ahora estamos otra gente, algunos repiten. Entre todos intentaremos hacer un gran año. Yo intentaré aportar lo máximo para ayudar al Málaga. Sandro hizo una gran temporada y yo espero hacer mi propia temporada y que sea muy buena. No me inquieta que me comparen con él, las comparaciones son odiosas. Ningún jugador es igual que otro, se pueden aportar cosas diferentes. Él con sus cosas hizo cosas importantes, yo con las mías espero ayudar al equipo lo máximo posible.

-No hay un delantero nuevo, hay una columna vertebral nueva.

-Hemos llegado jugadores nuevos. Hemos tenido la pretemporada para ir adaptándonos y espero que en nuestros primeros partidos mejoremos y demostremos que las cosas saldrán como queremos.

-¿Ha comprobado ya el mensaje directo de Míchel?

-Sí. Ya lo conocía de haber hablado con él varias veces. Me dijo que iba a ser muy exigente conmigo y a mí me gusta que lo sea porque eso significa que confía en mí. Y así das lo máximo. Espero que me saque partido, igual que a mis compañeros.

-¿Su padre, Bastón, quiso que usted fuera portero?

-No, al contrario. Yo empecé como portero porque me gustaba y me sigue gustando. Pero él me quitó la idea de la cabeza desde el principio. Decía que se sufre mucho, que tirara para adelante y así me iría mejor. Cambié, era pequeño, le hice caso y no iba desencaminado. No me ha ido mal.

-¿Que su padre fuera futbolista hace mejor su relación?

-Tengo la suerte de que me apoya en todo momento. Sabe cuándo tiene que estar más encima de mí y cuando dejarme tranquilo. Es un padre, conoce a su hijo, sabe cómo soy y cómo decirme las cosas. Cuando me intenta dar sus consejos intento escucharle para aprender, porque ha vivido como jugador y como entrenador profesional en el Atlético de Madrid.

-¿Le hizo colchonero ya desde la cuna?

-Los atléticos dicen que se nace siéndolo. Yo nada más nacer tenía ese sentimiento en casa, desde pequeño lo he tenido inculcado. Pero ahora mismo estoy en Málaga, soy del Málaga y lo seré hasta el final, porque es el equipo en el que quiero que me vaya bien.

-¿El Atlético le regaló a Fernando Torres?

-Siempre fue un icono de la cantera y cualquier canterano lo tendrá siempre como referente. Sigue en activo y haciendo grandes cosas por el Atlético.

-Usted lo admiraba. ¿Llegaron a estrechar lazos?

-Lo conocía de pequeño. Mi padre era entrenador de porteros del Atlético, yo iba a todos los partidos y lo solía esperar al término. Pasaban los jugadores y con él tenía cierta relación. Luego tuve la suerte de compartir vestuario dos pretemporadas con él. Es una persona muy agradable que siempre te ayuda. Fernando es un ejemplo por cómo trabaja. Es el primero que corre para demostrar a la gente lo que hay que hacer.

-¿Le queda la espina del debut rojiblanco con grave lesión?

-Tampoco me gusta mucho hablar de eso, porque no es de buen gusto, pero el que debía ser el día más feliz de tu vida futbolística, debutando en casa, en el Calderón, ante toda la gente, y en Primera, acaba con lesión de gravedad. No es el debut soñado. Pero puedo decir que he debutado con 17 años en Primera, que no es fácil. Te queda la espina, pero al final sigo en esto del fútbol.

-Será el primer rival en el Wanda Metropolitano. ¿Feliz?

-Es una casualidad muy bonita para mí. Al haberme criado en el Atlético de Madrid, poder estar en la inauguración, aunque sea en el equipo rival, es importante.

-¿Otro colchonero, su amigo Keko, puede ser un buen socio suyo aquí?

-Ojalá pueda volver a gran nivel, ya lo demostró en Éibar. A ver si entre todos nos ayudamos a sentirnos importantes. Ojalá nos podamos entender bien.

-¿Tienen buenos centradores?

-Tenemos variantes en el equipo para poder jugar con extremos y lo que el míster vea oportuno. Hay que adaptarse a todo. A ver si aprovechamos que tenemos buenos jugadores de banda para hacer muchos goles.

-¿Ha hablado ya con su amigo Isco desde que firmó?

-Aún no. Compartimos tiempo en las categorías inferiores de la selección y ya vi que es un gran jugador, una gran persona. Estoy muy contento de que le vayan así las cosas porque ya prometía desde chiquitito. No me sorprende verle así con el Real Madrid porque lo que está haciendo ahora lo vi a mi lado. Yo me veía beneficiado de ello cuando jugábamos juntos.

-Isco se divierte jugando. ¿A un delantero le da tiempo a disfrutar en el campo?

-Es complicado. Al final a todo delantero le gusta tener muchas situaciones de peligro o estar cerca del área, pero solo los equipos muy grandes pueden tener el dominio total del partido. Los conjuntos que somos más humildes lo tenemos más difícil y nos toca adaptarnos a lo que venga. Habrá que hacer lo que el equipo necesite para ayudar.

-¿Recuerda cómo fue su último gol oficial?

-En el campo del Arsenal. Fue una carrera por la derecha de Barrow. Me dio un pase a la altura del punto de penalti, hice un desmarque anticipándome y la crucé al palo largo.

-¿Que lo recuerde tan bien es porque tiene buena memoria o porque ya hace mucho y quiere repetir?

-Recuerdo todos los goles que he metido a nivel profesional. Tengo buena memoria para esas cosas. No soy de guardar vídeos, pero sí me gusta ver los partidos después de haberlos jugado para aprender de lo que he hecho bien o mal, y tan bien del equipo. Cada uno tiene sus costumbres y manías.

-¿Tras el fútbol continúa viendo más fútbol?

-Antes no tanto, ahora sí. Me gusta más e intento aprender de otros delanteros. Con el paso de los años he ido ganando en ese aspecto.