Baraja y Jony hablan de su futuro

No había más remedio que tener un ojo en El Molinón. Mucha gente relacionada con el Málaga. Aunque quien más interesa ahora mismo es Rubén Baraja. Después de la eliminación del Sporting de Gijón ante el Valladolid, el técnico habló ante los medios de su futuro, aunque casi todo fueron despejes: "No es un día para hablar de futuro. Lo único que puedo decir es que tengo contrato, analizaremos todo, hablaremos y veremos que es lo que hay que valorar y para mí lo más importante es que quiero dar las gracias a la afición de El Molinón. Si hay tranquilidad, si hay calma y no precipitación el Sporting estará en Primera División. No sé lo que va a pasar. Estaré en el Sporting sí quiere que esté, también el público. Tengo contrato, pero soy una persona de convicciones y vine a hacer un trabajo. Hemos tratado de meter una exigencia muy alta y estoy muy decepcionado, tengo que hablar con el club para analizar las cosas con calma".

El presidente del Sporting, Javier Fernández, sí es claro en este sentido: "Desde luego Miguel Torrecilla es quien maneja los términos deportivos, tiene contrato y las conversaciones que ha tenido ya es de planificar la siguiente temporada. Esos dos escenarios los manejábamos ya antes".

Para cerrar, Jony Rodríguez, cedido por el Málaga, fue menos ambiguo sobre su futuro: "Me voy con una espina clavada porque quería subir con mi equipo a Primera y seguir aquí. No va a ser posible, a mirar hacia adelante y ojalá este equipo vuelva. Otra cosa es que el club me comprase, pero el Málaga no va a poner las cosas fáciles a un rival directo. Nunca he tenido problemas en jugar en Primera o en Segunda con el Sporting, es muy complicado que siga si no se subía. Me voy con la conciencia tranquila de haberlo dado todo".

El extremo asturiano prosiguió: "Es todo tan reciente que esos temas es imposible que se hablasen ya. Yo sabía que el club lo iba a intentar hasta el final en caso de ascenso, pero así es complicado. Acerca de Baraja, defendió su trabajo: "El míster ha hecho un trabajo excepcional con todos, le dio una vuelta al equipo que necesitaba. Él ha hecho una labor buenísima, todos los jugadores estamos muy agradecidos. Para mí es el técnico ideal para seguir aquí".