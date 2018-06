Baraja: "No es el día para hablar de futuro; tengo contrato"

Rubén Baraja, actual entrenador del Sporting, está en las quinielas para dirigir al Málaga este próximo curso. Después del fiasco de quedar eliminados del 'play off' de ascenso, atendió a los medios de comunicación.

"No es un día para hablar de futuro. Lo único que puedo decir es que tengo contrato, analizaremos todo, hablaremos y veremos que es lo que hay que valorar y para mí lo más importante hoy es que quiero dar las gracias a la afición en El Molinón. Si hay tranquilidad, si hay calma y no precipitación el Sporting estará en Primera División", afirmó Baraja, que añadió: "No sé lo que va a pasar, solo quiero dar las gracias a la gente. Me siento agradecido por ser entrenador del Sporting. No es momento de hablar de futuro, hay que estar muy dolidos por la derrota, todos queríamos estar en la final".

Baraja deja el balón en el tejado del club asturiano: "Estaré en el Sporting sí quiere que esté, también el público. Tengo contrato, pero soy persona de convicciones y vine a hacer un trabajo. Hemos tratado de meter una exigencia muy alta y estoy muy decepcionado, tengo que hablar con el club para analizar las cosas con calma. Hay que afrontar el futuro con ilusión, el Sporting lo tiene todo para estar pronto en Primera División".

"Mañana hay que empezar a construir el Sporting de mañana. Esto es un reto y así lo tomo", finalizó.