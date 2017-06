Baysse y la antesala de su viaje a Málaga

El futuro central del Málaga -reconocimiento médico mediante-, Paul Baysse, compareció delante de los micrófonos de Radio Montecarlo para hacer pública su situación actual, horas después de confirmar mediante un tuit su viaje a Burdeos tras el fallecimiento de su abuela. Esa triste noticia evitó que el francés pusiera rumbo el lunes pasado a Málaga, como estaba previsto, aunque ayer dejó señales de lo que está por venir.

"El Málaga es uno de los clubes que realmente muestran interés y están dispuesto a dar el siguiente paso para seguir adelante", explicó el defensor, que argumentó de nuevo los motivos de su viaje frustrado a la Costa del Sol: "Tenía que visitar las instalaciones del Málaga a principios de semana pero se produjo la muerte de mi abuela. Tuve que ir rápidamente a Burdeos y lo puse todo en stand by. No he tenido la cabeza en eso estos días".

En el Málaga, como no podía ser de otra forma, entendieron la situación de Baysse y en ningún caso intercedieron para evitar la demora. Entretanto surgieron rumores que colocaban al central en Bursaspor, aunque la operación con el Málaga está más que encarrilada y sólo pendiente de cerrar los últimos términos de su contrato y certificar que las lesiones sufridas anteriormente por Baysse no impiden que se una a la plantilla blanquiazul.

Se espera que el defensa viaje hasta Málaga a principios de semana, acompañado de su representante David Lasaracina, para estampar su firma en Martiricos.