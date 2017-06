Baysse se marcha a pensar

Paul Baysse puso ayer el punto final a su estancia en Málaga. El central francés se marchó alrededor del mediodía en un avión rumbo a Zúrich después de tres días en los que ha podido conocer los puntos clave de la ciudad, el mejor activo que tiene el club para convencer a un futbolista. Se va, eso sí, sin pasar por un reconocimiento médico que se antojaba esencial para avanzar su incorporación. Deja algo de desconcierto en el club, que sí esperaba hacer las pruebas médicas al jugador para descartar problemas en sus rodillas.

El aún futbolista del Niza -acaba contrato el 30 de junio- dejó un mensaje en redes sociales que ha cogido a contrapié a la entidad. En él negaba que en su paso por Málaga estuviera programado continuar con la negociación. "Como estaba previsto con el club, simplemente he venido a visitar la ciudad, los colegios y las instalaciones con mi familia. Nada de firma ni de reconocimiento médico estaban previstos en nuestra visita de corta duración. Basta de rumores. Todo va bien", escribía Baysse en su perfil oficial de Twitter en la tarde de ayer.

Lo cierto es que Baysse ha estado atendido en todo momento por el club y pasó en estos días por La Rosaleda para conocer sus instalaciones. Las pruebas médicas se preveían para el martes, aunque se pospusieron y el francés amplió en un día más el viaje de vuelta. Se va sin hacerlas, pero tanto él como su familia se quedan con muy buenas impresiones de Málaga. El caso es que tampoco tiene demasiado margen y el club quiere asegurar piezas para la próxima temporada.

La dirección deportiva, y todo el club, ha hecho un esfuerzo importante y espera réditos. Tampoco le esperarará eternamiento. Existe un acuerdo verbal que uniría al que ha sido capitán del Niza con el Málaga hasta 2020, pendiente de cómo se desarrollen los próximos acontecimientos y que los médicos den el visto bueno al estado de las rodillas del jugador, en las que ha sufrido dos lesiones importantes en los últimos años. La buena sintonía mantenida con Baysse y su entorno desde que se produjeron los primeros contactos invitaba a creer que acabaría decantándose por Martiricos. Y tras su visita exprés, más aún. Pero tampoco hay certeza plena. Pese a lo que decía Baysse, en el Málaga se piensa que podía haber pasado ese reconocimiento ya sin problemas.

El Málaga, pues, tampoco esperará eternamente a Baysse y tiene de fondo varios nombres de centrales. No se quiere repetir un caso como el de Flavio Ferreira, más en un puesto como el de central donde urgen refuerzos de nivel. Con Diego Llorente ya en San Sebastián, no se cuenta con Bakary Koné y la intención es ceder a Mikel Villanueva para que coja rodaje en la élite después de una temporada de debut irregular. Así, el equipo sólo cuenta con Luis Hernández y Miguel Torres como piezas en el eje de la zaga. Baysse, de 29 años, cumple con el perfil de defensa contrastado y con jerarquía. Y a coste cero, lo que le hace apetecible para el mercado. Pero urge decisión. Jorge Meré, del Sporting, es el otro tipo de jugador que se mira y con el que hay contactos, aunque no se espera novedad hasta el fin de la Eurocopa sub 21. Todo ello con Marc Muniesa en la recámara.