Baysse: "Tenía ofertas de bastante dinero, pero me mueve el lado humano"

Paul Baysse fue presentado por el Málaga en la concentración de Benahavís. En el Gran Hotel de la localidad malagueña posó por primera vez con la camiseta blanquiazul. Habrá que verle en el césped, pero fuera de él desprende entusiasmo y unas inusuales ganas de adaptarse a la atmósfera de Málaga y la ciudad.

"Es la primera vez que dejo mi país y quería saber dónde iba, con quién estaba, dónde ponía los pies. El club, la ciudad. Es la primera vez, no tenía miedo, pero es una nueva experiencia y quería saber dónde iba a ir mi familia", explicaba el central francés (29 años) sobre el proceso del fichaje, cuando vino a Málaga a ver in situ dónde viviría: "Era una decisión importante para mí, el contacto con el club, con Francesc (Arnau, director deportivo), con el mister por teléfono fueron muy buenos, tenían ganas de que yo vistiera esta camiseta, que vestiera estos colores. Tuve muy buen feeling, sensaciones. Es un club familiar, con valores humanos y este club me representa".

"Mi integración va muy bien", decía Baysse en un español notable para el poco tiempo que lleva: "Quiero decir muchas gracias por todo la gente, Francesc, entrenador, toda la gente del club, aficionados y compañeros porque me ayudan para hablar español y por eso quiero decir muchas gracias y es muy importante para mí sentir esto".

¿Qué puede aportar Baysse? "Ganas, ímpetu, experiencia, ganas de disfrutar jugando al fútbol. Llevo muchos años jugando y quiero que el Málaga se aproveche de mi experencia como jugador, impregnarme de la cultura de este club", aseguró el jugador francés, que explica el jugador: "Quiero jugar muchos partidos, ayudar, ser lo mejor posible y luchar para el equipo, para los colores y para el Málaga, para los aficionados. Pienso que el objetivo es hacer una mejor temporada que el año pasado. Quiero disfrutar mucho".

Explicó Baysse que contactó con el agente de Toulalan para que le contara su experiencia en la Costa del Sol. "Hablé un poco con su agente, me dijo que Toulalan estuvo muy bien aquí y que los años que ha pasado en Málaga fueron muy buenos años", aseveró el francés, que explicó que ya coincidió con Míchel en la Ligue 1 y que "la conversación que tuvimos queda entre nosotros, es de entrenador a jugador. El sentimiento que me ha trasladado que es que ellos me querían y que a toda costa quería que viniera aquí y eso me gustó".

"Tenía ofertas pero el único club español que quise conocer fue el Málaga, tuve muy buen relación con Francesc. Tardé porque es una nueva etapa y tomé mi tiempo. Era libre de elegir, pude ir a otros equipos extranjeros que ofrecían bastante dinero, pero mi carrera se ha movido por el lado humano más que por el dinero. Disfutar cada mañana cuando me levanto, me mueve más el lado humano", remachó Baysse.