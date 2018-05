Ben Barek da otra lección

Abdallah Ben Barek tiene una sonrisa tan contagiosa que no puede sino inspirarla en los demás. Pero no se puede olvidar que estamos ante un mito a esta y la otra orilla del Mediterráneo. Por eso, si habla del Málaga hay que callar, escuchar y aprender. Ninguna frase es gratuita si sale de su boca. Cada palabra tiene el peso y el poso que dan los años, la experiencia y el amor. Además, siempre intenta ser didáctico. "Algunas veces hablo con los jugadores para animarles, otra cosa no puedes hacer. Hacerles ver que el fútbol es sencillo, es compañerismo, es saber cuidarse y trabajar muy a fondo. Los jugadores deben ser conscientes de lo que hacen. Los jugadores no están tan unidos como lo estábamos antes", aseguró Pajarito en los micrófonos de Onda Cero, que explicó cómo se conseguía la unidad en otras épocas.

Tal y como hizo hace unas semanas en el partido contra el Barcelona el otro consejero consultivo, Antonio Benítez, su idioma es el del fútbol y a estas alturas no se anda con medias tintas. La verdad sólo conoce un camino y Ben Barek lo lleva andando media vida. "Quizás se han traído jugadores por nombre, por ser jóvenes y pensando que se podía ganar dinero con ellos. Había que haber pensado en las necesidades del equipo. Hay jugadores que no pueden jugar en Segunda. Otros jugadores que no han dado la talla, que no han llegado a su nivel, no pueden seguir perdiendo el tiempo aquí. Hay que dar paso a los que sí valen. La Segunda necesita juventud y pelea, aparte de la calidad técnica que deben tener los jugadores".

"Cuando hay jugadores de peso es más fácil controlar un vestuario, faltó personalidad", dijo

Claridad absoluta la del consejero, que habló de la importancia de la capitanía y puso como ejemplo su propia experiencia siendo entrenador del CD Málaga, cuando se apoyó en Antonio Álvarez y Esteban Vigo: "Cuando hay jugadores de peso, es más fácil controlar un vestuario. En estos años teníamos a Camacho que cuando la cosa no iba bien hablaba y les leía la cartilla. Recio lo da todo en el campo pero no tiene esa cosa para decirle a los jugadores lo que tienen que hacer. Esperemos que este año llegue alguien con esa personalidad". Tiene muy claro Ben Barek que el escenario actual no favorece la promoción de canteranos: "Yo no aconsejo que los jugadores del filial jueguen ahora con el primer equipo. El filial va bien y lo que puedes hacer es romper el equipo".

Décadas de cariño y complicidad autorizan a Ben Barek a hablar de la afición del Málaga. Ha conocido generaciones y generaciones de malaguistas. "Lo peor es sufrir la desaparición de un club. Cuando hemos bajado, la gente siempre se ha animado y ha estado con más fuerza para que subamos. Estoy convencido de que esto va a ocurrir otra vez. Los aficionados van a ayudar al equipo a levantarse. El ambiente de los últimos partidos es triste. Hemos sufrido en los últimos partidos y la afición está enfadada. La afición y nosotros deseamos que haya una persona que pueda tomar decisiones, pero no se ha llegado a ello. Esperemos que aprendamos esta lección para el futuro", aseguró el marroquí, que entiende perfectamente el hartazgo de La Rosaleda.

No podía faltar, por supuesto, antes de concluir, el tema jeque: "A mí me escribe Al-Thani muchas veces. Su ilusión es meter al Málaga entre los mejores de España. Esperemos que Dios le ayude a él y a todos nosotros. Siempre lo veo ilusionado. Él está obsesionado en tener al equipo entre los grandes".