Berg, delantero del Panathinaikos, en la órbita del club

Se quede o no Sandro, el Málaga tiene que incorporar más delanteros para el año que viene. Charles acaba contrato y tiene muy complicado continuar. Peñaranda cuenta con muchísimas papeletas de no ver renovada su cesión y Michael Santos no goza de mucho crédito. Uno de los nombres que el club tiene sobre la mesa es el de Marcus Berg, delantero del Panathinaikos que este año acumula 28 tantos en los 42 partidos oficiales que ha disputado.

El sueco, de 30 años y 1,84 metros, dispone de contrato en vigor hasta 2019, aunque parece que habría una vía para incorporarlo sin que ello supusiera mucho coste debido a la crisis económica del conjunto heleno. Así lo afirmaba el portal escandinavo Aftonbladet.se, que revela que Míchel ya lo quiso para el Olympique de Marsella y para el Olympiakos posteriormente.

Berg fue elegido hace unos días como MVP de la fase regular de la Liga griega, en la que finalizó como máximo goleador con 22 tantos. Eso sí, su cotización es importante. Incluso equipos de las ligas norteamericana y china estarían dispuestos a presentar una propuesta fuerte por él, lo cual lo complicaría todo. El propio delantero sueco declaró recientemente que no le haría ascos a un cambio así, aunque antes intentaría aprovechar las opciones en Europa: "Hay estrellas extranjeras en China que han mantenido sus lugares del equipo nacional. En algún momento podría darse el movimiento, todavía tengo la ambición y calidad para jugar en el equipo nacional".