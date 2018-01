Bienvenido Míster José

El Málaga ya está en manos de José González, el nuevo míster, el hombre que puede presumir de hacer un milagro contra el Granada, el ex delantero que siente tener una cuenta pendiente con la gloria en Málaga, el compañero de Husillos. "Ya tuve una experiencia como jugador (en 1996) y se puede ver cómo ha crecido el club. Espero dar mucho más rendimiento del que di en esa época porque no jugué en demasía. Veo la camiseta con el nueve y pienso "por fin soy titular aquí". Voy a intentar aportar un poco de tranquilidad, que el ambiente esté más distendido. Los resultados no han sido buenos desde un principio. Es difícil crecer desde una base de números tan complicada. Voy a intentar aportar mi ilusión por este cometido. Sé que la tarea va a ser difícil y complicada. Necesito de absolutamente todo el mundo. Si encendemos la llama de la ilusión, el malaguismo, los futbolistas y la gente del club se ilusionarán. Cuento un detalle. El domingo, cuando entraba por la autopista en la provincia de Málaga, el de la garita lo primero que me dijo fue: 'Vamos míster, esto hay que levantarlo'. Desde el primer momento que entro en Málaga encuentro apoyo con gente ilusionada. Vamos a intentar cambiar cosas. Matices que, entiendo, son necesarios en el equipo, pero siempre desde una perspectiva de asumir los errores que ha habido en el pasado por parte de todos", dijo firme y seguro, con aplomo. No es Míchel, pero tiene claros sus conceptos y hasta se animó a bromear en una frase que puso punto y final a su primera rueda de prensa ante los medios: "Voy a estar este año y el que viene, porque nos vamos a mantener".

Y entre su primera intervención y la última, muchos mensajes interesantes y que dan una idea de quién es el nuevo inquilino del banquillo malaguista. Y presenta a su staff de confianza: "El segundo entrenador será Alfonso Cortijo y el preparador físico, Sergio Domínguez, que estuvo conmigo en China y ha trabajado muchos años en el Sevilla".

plantilla

Queda claro que le mete presión a la plantilla desde el primer día, pero también les manda un mensaje claro de unidad: "El mismo mensaje que a vosotros, que tienen que crecer individualmente. La bala del entrenador ya ha caído, ahora son ellos los responsables. No nos podemos engañar, estamos en una situación muy complicada. Un motivo que me ha empujado a venir es el partido del Espanyol, ve que tienen alma. Un equipo que le duele, con jugadores llorando. Les diré que entre todos tenemos que sumar, el que juega porque juega, el que no porque se lo pone difícil al compañero. No hay otra fórmula".

Siguió José con su argumentación: "A cualquier profesional le gusta asumir retos. Es difícil, está complicado, no cabe duda. El equipo, por los motivos que sea, no está dando su justa medida. No creo que podamos nombrar un futbolista que esté brillando y es imposible que todos los futbolistas no tengan la capacidad para hacer lo que han hecho siempore. Vamos a intentar darle una serie de matices y variantes al equipo para que vayan creciendo y se ilusionen. Lo más importante es que crean en una idea y se vuelvan competitivos".

análisis

Su primer diagnóstico es claro: "Vamos a intentar cambiar cosas que son necesarias en el equipo, pero con la perspectiva de asumir los errores por parte de todos en el pasado. Cuando un equipo suma 11 puntos no existe un culpable, existen muchos. Prefiero centrarme en mi trabajo, en lo que tengo que hacer, en ver el partido del Éibar. Tenemos que poner nuestro techo con nuestros propios actos. Mirar más allá o a los rivales no nos va a servir para nada. Que Dios y el fútbol nos pongan donde nos merezcamos".

FICHAJES

Sobre refuerzos, no se mojó: "Estamos comentando algunas cuestiones y hay entendimiento. Estamos en la labor, Mario puede dar mucha más información".

CANTERA

"Van a jugarlos mejores. Yo no voy a mirar el carné de identidad de nadie. Si veo un futbolista en el Malagueño que esté capacitado para jugar, que derribe la puerta, jugará. Jugarán los mejores. No estamos en tiempos de probaturas"

charla con míchel

José confesó que habló con Míchel: "Hemos estado charlando en las oficinas. Se ha ofrecido a todo lo que quisiera, se lo agradezco y en cuanto al equipo me he reunido con toda la gente que trabaja en el staff técnico para hacer un intercambio de impresiones que ha sido fructífero. Con los míster (Benítez y Ben Barek) me gustaría comer esta semana porque a la genta experta hay que escucharla".

GRANADA

En Granada le recuerdan con mucho cariño por aquella salvación casi milagrosa. Así lo cuenta: "Llegué en una jornada 25 con 20 puntos y nadie creía en un futbolista, lógicamente. El Arabi llevana cinco goles. A final de temporada salieron traspasados seis o siete. Ofrecieron otra cara totalmente diferente, fueron creciendo en base al trabajo del grupo. Esa es la labor, que se convenzan de sus posibilidades y crean en sí mismos. Y eso lo dan los puntos. Si tenemos la fortuna de ganar los primeros partidos mejor, pero a lo mejor el camino es más largo. Ojalá toque la vía cómoda".

calendario

También habló de lo que se le viene encima al equipo: "El calendario lo miro de reojo. Quiero hacer un trabajo a largo plazo. Pero no podemos olvidar que tenemos un partido ahora con una connotaciones especiales. Ahora sólo pienso en el Eibar, en el Eibar y en el Eibar".

afición

"Poco puedo pedirle. Acude en masa al estadio pese a los días que le están tocando los partidos y la conozco perfectamente. Pedirle poco en estos momentos. Está sufriendo, lo está pasando mal, es una afición pasional, y a poco que le demos algo va a ser trascendental. Si en algo soy optimista es que veo el calendario en casa y vienen los equipos de la parte alta y podía ser más difícil, pero yo cuento con el apoyo del público y va a ser muy importante. Pedirle poco porque sé que lo va a dar", aseveró con rotundidad.

propietarios

"Con la propiedad no he tenido la oportunidad de hablar aún pero imagino que lo haré en los próximos días", sentenció antes de dirigir su primer entrenamiento.