Bombero Míchel

La factura sentimental que deja la salida de Fornals es tremenda y difícil de aplacar. No obstante, para Míchel había otra lectura con la salida del canterano: evitar que en el mercado quedara la imagen de que hasta los canteranos con más cariño salen con facilidad del Málaga. Así que se apresuró a lanzar un par de tweets llamados a rebajar esa sensación y a intentar devolver la normalidad al día a día.

"Se nos va Pablo, otro más. Se ha despedido de todos con su honestidad y humanidad habitual: llorando de pena y no de alegría. Por algo será", escribió en un primer tweet con mensaje entre líneas y que por las redes sociales no fue muy bien recibido del todo. La intención del técnico era la de dejar claro que se va por circunstancias ajenas al Málaga y no precisamente por que estuviera a disgusto.

Posteriormente, unos minutos después, suavizó el tono en busca de palabras que devolvieran la confianza en lo que pueden hacer esta temporada. "¡Y ahora, somos los que estamos y todos juntos vamos a por ello!", redactó con un par de iconos blanquiazules y la etiqueta #VamosMálaga.

Míchel es consciente de las enormes trabas que está encontrando el club para fichar, a lo cual se añade esa falta de "agilidad" que demandó públicamente hace una semana. De ahí que sepa que los detalles pueden ser cruciales para convencer a jugadores, como ya ocurrió recientemente en el caso de Borja Bastón. Muchos equipos pujaban por sus servicios, si bien la buena imagen que tiene el Málaga entre los jugadores, la calidad de vida de la ciudad y el gran vestuario fueron avales que más de una vez han servido para que algunos futbolistas prefieran la oferta de Martiricos que otras. Más allá de la salida de Fornals, Míchel confía en que esa buena imagen pública siga dando réditos a la hora de convencer a futbolistas.