Borja Bastón: "El Málaga tiene un proyecto con mucha ambición"

Borja Bastón habló por primera vez como jugador del Málaga. El 9 del proyecto 2017/18 llevará tal dorsal, como marca la tradición. No habló de cifras de goles, pero sí derrochó ilusión por vestir de blanquiazul. Llega tras un año en el que no ha tenido protagonismo en el Swansea y en la cabeza tenía Málaga una vez Arnau y Míchel contactaron con él.

"Muchas cosas me han seducido del proyecto, la intención ha sido muy grande del Málaga, el proyecto que tiene con gente con mucha juventud y veteranos de mucha calidad atrae bastante. El grupo es atractivo para cualquier jugador. La insistencia de Francesc y el mister fue clave", explicó un Bastón que relató qué sucedió en su paso por la Premier League con el Swansea: "No ha sido la experiencia que pensaba, pero de todo se aprende, saco conclusiones buenas. Para hacer un buen año todo importa. No fue como yo esperaba, llegué con una lesión en la muñeca que me hice en la pretemporada con el Atlético de Madrid y no me dejó jugar hasta la jornada 7 o 8, echaron al entrenador que me trajo, hubo varios cambios de entrenadores... No estaba contento de allí, pero aprendí".

"Sandro hizo una gran temporada, ojalá pueda hacer yo también buena temporada como él. Somos muy diferentes, ojalá yo haga un gran año y quedemos lo más alto posible", dijo sobre el jugador al que viene a sustituir Borja Bastón, que elogia el grupo que se ha encontrado: "Hay gente con buen corazón, que tiene muchas ganas de hacer un buen año".

Son 12 millones lo que costaría fichar a Borja Bastón y él estaría encantado de que se hiciera efectiva la cláusula de rescisión. "Me gustaría que se ejerciera la opción de compra. Lo importante es empezar y que sea un gran año, lo demás vendrá solo. Las negociaciones siempre son difíciles, había varios equipos y propuestas, pero la del Mkálaga era la que más me atraía. Quiero estar donde me quieran y aquí me querían mucho".

"Con Keko estaba desde pequeñito con el Atleti, a Adrián le conozco de Eibar... Que hagamos un gran grupo es importante, es en lo que trabajamos ahora", recordó Borja Bastón, que fue cuestionado por Isco, con el que coincidió en categorías inferiores de la selección española: "He jugado con él varios años, ha sido un referente en Málaga, es un gran jugador. No he podido hablar con él aún, pero tengo muy buena relación con él".

Por último, Bastón relató qué le dijeron Míchel y Arnau para convencerle de que viniera a Málaga: "El proyecto de estar metidos en la parte bonita de la clasificación, es un proyecto con mucha ambición. El mister me dijo que iba a exigir mucho y si quieres estar entre los mejores tienen que exigirte para poder rendir".