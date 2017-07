Borja Bastón ya es la nueva bandera del Málaga

El Málaga espera hacer oficial mañana la llegada de Borja Bastón después de haber cerrado un acuerdo total con el Swansea para su cesión. Falta el trámite de que pase el reconocimiento médico para que el anuncio llegue, algo que se espera que ocurra a lo largo de la jornada del lunes. La apuesta estrella para esta temporada ya está en el bote.

El entendimiento total, avanzado por As, llegó después de varios días intensos de negociaciones porque Míchel quiere empezar a trabajar con él desde el miércoles, fecha de inicio de la pretemporada con las pruebas médicas. Prácticamente la ficha del delantero madrileño será la misma que la que liberará Sandro, y es que uno de los objetivos de Arnau era que la importante ausencia del canario en el plantel sea cubierta por otro goleador destacado, como es el caso. A cambio de que el Swansea se haga cargo de parte de la ficha, el club tiene que asumir una pequeña cantidad en concepto de préstamo. Borja Bastón, según ha comentado a Míchel, se encuentra muy motivado e ilusionado con esta posibilidad. Ardía en deseos de volver a España y ahora asume el reto que le propuso el Málaga, ser su nuevo jugador franquicia. Poder comenzar la pretemporada con los demás le permitirá, tras un año en el que las lesiones no le han dejado rendir al cien por cien, es un plus para afrontar el curso.

El futbolista criado en la cantera del Atlético de Madrid no representa el perfil de Sandro, sus características son más propias de un delantero rematador, de un '9', pero en cualquier caso aglutina las suficientes virtudes como para que el entrenador blanquiazul se quede tranquilo respecto a la pérdida del canario en sus planes del año que viene.

Probablemente, el anuncio de la cesión de Borja Bastón llegue de la mano de la salida de Sandro, quien tiene que depositar en LaLiga los seis millones fijados en su cláusula de rescisión para liberar masa salarial.