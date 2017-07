Con el '9', Borja Bastón

El fichaje, hasta ahora, más lustroso del Málaga 2017/18 tuvo un lugar de postín, Puerto Banús, para su puesta de largo. El '9' llevará ese dorsal, como mandan los cánones. Borja Bastón, conciso en su presentación como es en el área, culpó a Arnau y Míchel de su presencia en Málaga. Huyó de la comparación con Sandro -"somos muy diferentes", aseveró-, destacó la "ambición del proyecto" y aseguró que estaría encantado de que el club ejecutara la cláusula de compra recogida en el contrato de cesión con el Swansea, cifrada en 12 millones de euros.

"Muchas cosas me han seducido del proyecto", decía Bastón: "La intención ha sido muy grande del Málaga, el proyecto que tiene con gente con mucha juventud y veteranos de mucha calidad atrae bastante. El grupo es atractivo para cualquier jugador. La insistencia de Francesc [Arnau, director deportivo] y el mister fue clave", explicó un Bastón que relató qué sucedió en su paso por la Premier League con el Swansea: "No ha sido la experiencia que pensaba, pero de todo se aprende, saco conclusiones buenas. Para hacer un buen año todo importa. Llegué con una lesión en la muñeca que me hice en la pretemporada con el Atlético de Madrid y no me dejó jugar hasta la jornada 7 o 8, echaron al entrenador que me trajo, hubo varios cambios de entrenadores... No estaba contento allí, pero aprendí".

"Me gustaría que se ejerciera la opción de compra", recalcó Bastón: "Lo importante es empezar y que sea un gran año, lo demás vendrá solo. Las negociaciones siempre son difíciles, había varios equipos y propuestas, pero la del Málaga era la que más me atraía. Quiero estar donde me quieran y aquí me querían mucho. El proyecto es estar metidos en la parte bonita de la clasificación, es un proyecto con mucha ambición. El mister me dijo que iba a exigir mucho y si quieres estar entre los mejores tienen que exigirte para poder rendir".

Sandro y sus goles, igual de manera injusta, serán la barra de medir a Bastón. No le asusta al arieta madrileño, pero deja claro que son diferentes: "Sandro hizo una gran temporada, ojalá pueda hacer yo también buena temporada como él. Somos muy diferentes, ojalá yo haga un gran año y quedemos lo más alto posible".

Bastón no es un desconocido en el vestuario. Lleva "desde niño" con Keko en el Atlético de Madrid y en el Eibar, donde también coincidió con Adrián. Isco facturaba goles para él en las categorías inferiores de la selección. Dice que aún no habló con él, pero que tiene una buena relación con el mago del Arroyo. Comparte generación, la del 92, con él. Como en casi toda su carrera, con el 9 jugará en el Málaga Borja Bastón.