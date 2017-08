Brahim se hace mayor

Brahim Abdelkader Díaz (Málaga, 1999) cumple hoy 18 años. El niño prodigio que desde la pasada década despertaba una ola de admiración en el albero de cualquier campo de la provincia se convierte en mayor de edad. Lo hace en un momento en el que su nombre suena con fuerza. Un golazo messianesco al Real Madrid y otro con un temple inusual para definir ante el Tottenham en la gira americana de pretemporada del Manchester City, con el 55 a a la espalda y Díaz de nombre artístico, le han dado realce. El Málaga se posicionó con los agentes de Brahim al principio del verano (lleva sus asuntos Media Base Sports, uno de cuyos hombres fuertes es Pere Guardiola, hermano de Pep) para obtener una cesión. Se remitió a final de la pretemporada, a la decisión del técnico de Santpedor. En la prensa catalana se habló de la posibilidad de que Brahim llegara cedido al Girona, club participado de manera indirecta por el City y que esta semana ha hecho oficial la cesión de cuatro jugadores de la cantera citizen, los españoles Aleix García, y Pablo Maffeo, el brasileño Douglas Luiz y el colombiano Marlos Moreno.

Tras su maravilla ante el Real Madrid, a Guardiola se le veía abrazar de manera efusiva al joven malagueño. Brahim sigue entrenando a sus órdenes, como lo ha hecho habitualmente. El entrenador catalán lamentaba semanas atrás que el equipo filial no compitiera contra futbolistas mayores, sino con gente de su edad. Y que eso complicaba el salto a la superélite. Pero sabe que el malagueño es un jugador especial, en privado comenta que tiene detalles que le enloquecen. Le conoce desde que dirigía al Barcelona y el club culé quería ficharle a toda costa y fue uno de los caramelos que se ofreció a Brahim y su familia, la posibilidad de ser dirigido por Guardiola. El Málaga consiguió frenar las primeras avalanchas por un jugador en edad alevín e infantil, con el arrojo de Abdallah Ghubn como cortafuegos. Pero en diciembre de 2013, Brahim emprendió con 14 años viaje hasta Manchester tras varios episodios tensos entre club y agentes con el jugador, que estuvo varios meses sin jugar partidos, como perjudicado. Antes tuvo tiempo para hacer diabluras y, por ejemplo, ser campeón de España cadete con la generación de 1997 (Ontiveros, Luis Muñoz, Samu Casado, Arturo, Kuki Zalazar...) aún siendo infantil.

En Manchester, Brahim realizó labor de tecnificación, entrenamientos y partidos tutelado por el City hasta que tuvo 16 años y pudo ya jugar encuentros oficiales con los celestes. Allí se fue la familia al completo. Los padres de Brahim y sus cuatro hermanas pequeñas. Normalmente los equipos ingleses abogan por la marcha en solitario de los jóvenes que fichan para que se integren en familias de las órbita del club. No fue el caso, pero Brahim sigue estudiando, es trabajador y aplicado también fuera del césped y domina a la perfección el inglés.

En las categorías inferiores, Brahim ha dejado numerosos goles carne de highlight de Youtube. Deslumbró en el Europeo sub 17 del año pasado con España, con la que fue subcampeona. Compitió también con la sub 19 esta temporada y debe ser el referente de la próxima. El niño que celebró como recogepelotas el golazo de Baptista al Getafe se fotografiaba con Isco, del que disfrutó desde la banda en el año de la Champions, en California tras meterle un golazo al Madrid. Brahim cumple 18 años y su proyección seguramente le impedirá jugar ahora en el Málaga, un sueño común. "Soy malagueño y malaguista, le agradezco al Málaga todo lo que hizo por mí, porque siempre se portaron muy bien conmigo", decía durante ese Europeo sub 17 Brahim, que se confiesa malaguista en la intimidad. Celebraba, por ejemplo, el título del Unicaja en la Eurocup por las redes sociales y en sus visitas a la capital se le puede ver con amigos de pequeño. Desde hoy, ya es mayor de edad.