Brahim, pretendido blanquiazul, se luce ante el Real Madrid

En la madrugada del jueves resonó la destacada goleada que el Manchester City le endosó al Real Madrid (4-1). La onda expansiva en Málaga llevó el nombre de Brahim. El malagueño firmó el cuarto de la noche, un gran gol de tiro lejano que entró por la escuadra tras acción individual. Marcar ante el doble campeón de Europa es un escaparate inmejorable. Antes de todo eso, el club de Martiricos ya se interesó por su cesión, que en su momento no quedó descartada, sino que estaba pendiente de lo que decidiera para él Pep Guardiola.

No está claro, a día de hoy, si el entrenador catalán querrá seguir contando con él para el primer equipo o si lo mantendrá en el filial para ir tirando puntualmente de él. La semana que viene cumplirá 18 años, pero aun así las categorías inferiores se le quedan pequeñas. No le faltarán novias en el caso de que el City decida darle salida para que se foguee, lo cual complicaría bastante las opciones del Málaga. Eso sí, el factor emocional y la posible vuelta a casa supondrían una motivación que ningún otro club le podría dar. Sin embargo, si el objetivo es que Brahim salga para que compita en competiciones europeas, no habrá nada que hacer.

Desde luego, un tanto como el que marcó la pasada madrugada hará, por si todavía había quien no le conocía bien, que más entidades se pongan en contacto con el Manchester City para conseguir su cesión. El mediapunta malagueño se fue en acción individual hasta la frontal del área, desde donde conectó un potente zurdazo que se coló prácticamente por la escuadra ante la mirada de impotencia de Keylor Navas.