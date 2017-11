Brahim rebasa a Isco

De la carrera de Brahim Díaz se escribe desde que era un benjamín y formaba líos en cada campo de Málaga. Lo que apuntaba entonces va consolidándose, aunque, para desgracia del malaguismo, lejos de La Rosaleda. El martes debutó en la Champions League. Pep Guardiola le dio la alternativa en los últimos minutos de la victoria del Manchester City sobre el Feyenoord (1-0). Ya había debutado en la Copa de la Liga el año pasado en partido oficial. Tras descollar en pretemporada, con golazo al Madrid en la gira americana, quizá se esperaba algo más protagonismo del malagueño del 4 de Diciembre, que ha pasado una lesión muscular que le ha tenido varias semanas fuera. La nómina espectacular de jugadores de un City que ha empezado lanzado no lo pone fácil. Fueron cinco minutos, tiempo para que Brahim hiciera un par de conducciones, forzara una falta que le hizo el hermano de Amrabat y se llevara la ovación del Etihad. Se estrenó junto a otro prometedor joven inglés, Phil Foden.

La carrera de Brahim está tutelada desde que se marchó a Manchester por Pere Guardiola, hermano de Pep, uno de los socios de MediaBase Sports, pujante agencia de jugadores. "Ama y vive por el fútbol y eso es muy difícil de encontrar en los jóvenes de hoy en día", le piropeaba Guardiola al acabar el partido. Brahim es un apasionado del fútbol, pero no deja de ser un buen estudiante que sigue formándose en Manchester junto a sus padres y sus cuatro hermanas pequeñas. Ya debutó con España sub 21 y seguramente su próximo reto con la Rojita será meter a la sub 19 en el Europeo, que a su vez será clasificatorio para el próximo Mundial sub 20.

Fueron los primeros pasos de Brahim en la mejor competición de clubes del mundo, un camino por el que habían transitado, más o menos tiempo, antes 20 malagueños, incluyendo la Copa de Europa, precuela del torneo actual, según la prestigiosa web Bdfutbol. Desde que el rondeño Lorenzo Pérez García, Loren como nombre futbolístico, debutara con el Sevilla en septiembre de 1957 en un partido en Lisboa ante el Benfica, hasta Brahim van 60 años del mejor torneo de Europa en clave malagueña. El Málaga sólo pudo jugarla una vez, la inolvidable 2012/13, pero hay un club selecto del que forman parte, tras la última incorporación, 21 jugadores nacidos en la provincia.

Brahim le arrebató un registro curioso a otro malagueño de moda en el fútbol mundial y que este sábado jugará ante el Málaga, Isco Alarcón. El del Arroyo tenía el registro de ser el malagueño más joven en debutar en la Champions. Cuando en noviembre de 2010, mañana se cumplirán siete años, debutó en Valencia (sí, fue Unai Emery) en un partido ante el Bursaspor lo hizo con 18 años, siete meses y dos días. Superaba un registro bastante antiguo. El segundo malagueño en jugar la Copa de Europa fue Chuzo, que se estrenó en el 1958 con 18 años y ocho meses con el Atlético de Madrid. El zaguero antequerano, primer malagueño en ser internacional absoluto, debutó ante el Drumcondra irlandés.

Los malagueños han jugado 242 partidos de Copa de Europa o Champions, marcando 27 goles. Los tres que más partidos acumulan son Fernando Hierro (77), Isco Alarcón (56) y Juanito (22). Hierro y Juanito marcaron ocho tantos cada uno, todos con el Real Madrid, e Isco les pisa los talones con siete (tres de ellos con el Málaga). El próximo gol que marque en Champions le permitirá alcanzarles y el siguiente superarles. A sus 25 años y en su actual momento de forma apunta a ser a no mucho tardar el futbolista malagueño con mejores registros. Empata con Hierro en Champions ganadas. El veleño la ganó en 1998, 2000 y 2002 y el del Arroyo en 2014, 2016 y 2017. El otro malagueño en alzar el título fue Josemi, quinto con más partidos en la Champions (11). Lo hizo con el Liverpool en 2005. Paco Pineda (Real Madrid) y Loren (Sevilla, en 1957) fueron los otros dos malagueños que marcaron algún gol, dos cada uno.

El cuarto en la lista es Jesús Gámez, que anduvo cerca del título con la final que jugó el Atlético de Madrid en 2016 ante el Madrid. Suma 14 partidos (10 de ellos en el Málaga) en la Champions. Después, Chuzo tiene 10; Pineda (Real Madrid) nueve; Portillo (Málaga) ocho; Fernando (Betis) seis; Loren (Sevilla), Santi Aragón (Real Madrid) y Esteban Vigo (Barcelona) cinco; cuatro Salguero (Real Madrid); dos Juanmi (Málaga) y Carlos Aranda (Real Madrid); y con uno Alexis (Valencia), Juanlu (Betis), Mario Rosas (Barcelona), Dani Pacheco (Liverpool), Pinto (Barcelona) y el último en hacerlo, Brahim (City). A tenor de lo pronto que debutó y de la proyección que se le augura, no será el último partido de Brahim en la Champions League. De momento, ya es el malagueño más joven por encima de Isco en jugar un partido del torneo de los torneos.