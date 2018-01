Bueno y Bastón, el plan B a Peñaranda

El mercado sigue abierto y no será hasta finales de febrero cuando vuelva el vinotinto. Sonó Pohjanpalo y se sigue apurando la operación Sandro, pero mientras no llegue el refuerzo toca esperar que el físico aguante y no haya más caídas. Eso, o experimentar con lo presente.

La caída del ex del Granada es un importante contratiempo para González no solo por la situación en la que queda la delantera. Peñaranda descolló en la élite precisamente de la mano del nuevo entrenador malaguista y fue clave en la salvación nazarí. La relación de ambos es bastante buena y se pudo ver en el primer entrenamiento, al que saltaron ambos conversando animadamente.

Radosav Petrovic, del Sporting, una opción tanteada más

El diario portugués Record aseguró ayer que el Málaga habría clavado sus ojos en Radosav Petrovic, jugador del Sporting de Lisboa, en su búsqueda de un pivote que pueda hacer las veces de central, como dejaba caer Míchel en una de sus últimas comparecencias como entrenador del Málaga. Tras la llegada de José González no ha cambiado el criterio de la dirección deportiva y se sigue buscando ese perfil de jugador. Lo cierto es que el serbio, de 1,91 metros, ha sido una de las opciones manejadas por el club en las últimas semanas. No obstante, la operación está en stand by dado que el club portugués busca acomodo al jugador en forma de traspaso y no cesión, algo a lo que no accedería el Málaga, que aún está pendiente de cerrar al menos dos fichajes este mercado invernal.