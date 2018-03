Bueno: "Nos cuesta hacer las cosas bien"

Alberto Bueno gozaba de su primera titularidad ayer en Butarque. Era el elegido por José González para ocupar el sitio de Ideye Brown, que era relegado al banquillo, para ser la referencia junto a En-Nesyri. Su partido se saldó un pase de gol a Rolan y poco más. Una hora de partido, siendo el primer cambio del técnico gaditano. Fue insípido y poco participativo el delantero, al que ejemplifica el porqué ha sumado poco más de 100 minutos desde que llegó a principios de enero.

"Nos cuesta hacer las cosas bien y sobre todo ganar. No estamos siendo capaces de hacer ese primer gol. En la segunda parte el Leganés ha sido mejor en todo y así es difícil", decía sin paños calientes el madrileño en zona mixta tras el partido: "Solo nos queda seguir trabajando, no podemos decir mucho más porque no estamos demostrando tener opciones. No podemos darnos por vencidos porque somos profesionales. No tenemos la victoria que nos daría confianza para ver más sencillo, pero no estamos siendo capaces. La clasificación no miente y dice que somos los peores. Por lo menos tenemos que poner pundonor".

"Físicamente estamos al 100 y mentalmente al 200% aunque no lo parezca", explicaba Alberto Bueno que apostó por "ganar el primer partido, aunque sea difícil pensarlo", para salir del farolillo rojo y concluyó con un reiterativo: "Tenemos que seguir trabajando, poniendo sacrificio y humildad".