Bueno: "Aún me falta ritmo de competición"

Alberto Bueno, tercer fichaje del Málaga en el mercado invernal, fue presentado en el estadio de La Rosaleda. El jugador, en su puesta de largo, confesó que todavía no se va jugar 90 minutos, aunque se pone a disposición del entrenador para el choque contra el Getafe.

"Vengo entrenado con el Oporto (B), pero me falta ritmo de competición. Estoy a disposición del míster. Necesito un pequeño periodo pero si tengo que jugar lo haré lo mejor posible", aseguró el jugador, en principio, cedido por el Oporto: "El contrato es de seis meses, pero espero encontrar estabilidad para estar más tiempo en Málaga. En verano no salí del Oporto por distintas cuestiones. Me he centrado en cuidar de mi familia y estar en las mejores condiciones para salir en enero"".

El atacante asegura que tenía ganas de firmar por el Málaga por distintos motivos: "Siempre he tenido este club como referencia en Primera. En el pasado estuve próximo a venir. En Oporto no fue fácil. En mi cabeza tengo ilusión y ganas de hacerlo bien. Me motiva que Málaga es un gran club, también que esté Míchel y Adrián. Ellos y todos me han recibido con los brazos abiertos. Me muevo por sensaciones, por retos. Lo encaro con mucho entusiasmo. Hay mimbres para hacer cosas bonitas y dar la vuelta a la situación".