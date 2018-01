Bueno pide su tiempo

Alberto Bueno ya es un malaguista más. Se ha probado la camiseta, con el dorsal 19 a la espalda. Está feliz, sabe que es un reto caído del cielo después de una dura situación en Oporto. Pero pide tiempo. Quiere sumar, sí, sin embargo reconoce que aún le falta para poder mostrar una versión decente de sí mismo: "Vengo entrenando con el filial del Oporto, he intentado estar lo mejor que puedo. Lo único que me falta es ritmo de competición, es una obviedad. No me permitieron jugar y necesito ritmo de partidos. Necesito un pequeño periodo, pero si el míster necesita que juegue uno o 90 minutos, intentaré hacerlo lo mejor posible. Soy un profesional" .

El míster, Míchel, le conoce de su etapa en el Castilla, donde le entrenó: "El reto es bonito, que esté Míchel también, él me conoce a mí y yo a él, aunque a veces eso ha podido venirme bien o mal". Husillos contó que llevaba tiempo intentando firmar a Bueno, los astros se alinean en una etapa dura en lo deportivo para todas las partes. No obstante, el jugador madrileño lo ve desde el optimismo: "Siempre he tenido al Málaga como un club de referencia por su forma de jugar y por cómo es. En un momento del pasado estuve próximo a venir y no se pudo hacer. Éste era el momento y una oportunidad muy buena para venir. Me muevo por sensaciones, por nuevos retos. Es una gran ciudad y un gran club. Acojo el reto, complicado, con entusiasmo. Es el momento de elegir esta opción, de venir aquí. Estoy ilusionado. Hay mimbres para hacer cosas bonitas y cambiar la situación".

Más curtido, sabiendo dónde quiere estar y dónde no, Bueno busca estabilidad. "Ya no soy un jugador nuevo, tengo ganas y compromiso, puedo aportar a mis compañeros muchas ganas y calidad en los minutos que juegue. Donde más cómodo me encuentro es estando detrás del delantero, ahí es donde creo que intervengo más en el juego. En número de estadísticas, ojalá pueda hacer la mayor cifra de goles y asistencias. Estoy súper contento y espero que ese trabajo diario me ayude a rendir bien". Cuando se cuestionó al futbolista y al director deportivo del Málaga por las condiciones de su contrato. Llega cedido hasta final de temporada y, por las respuestas de los interesados, sin opción de compra alguna.

Para Bueno el vestuario del Málaga está lleno de conocidos y amigos. Sobre todos los demás, destaca Adrián González, con el que estuvo en las categorías inferiores del Real Madrid y también en el Rayo Vallecano. Son casi hermanos: "Con Adrián tengo una relación personal, pero además tengo compañeros que he coincidido en otros equipos. Tanto los que conocía como los compañeros nuevos me han recibido con los brazos abiertos. Vengo a sumar para los objetivos marcados". Así sea.