Butarque es un diván

El fútbol gusta porque no son matemáticas. A veces el pez pequeño se come al grande y esa página queda más leída que las otras 99 veces en que sucumbe el pez pequeño. Suele volverse muy azaroso con las estadísticas, más aún en las efemérides. ¿Que un equipo invicto recibe a otro que no ha ganado? Sucede la broma de que pierda el favorito. ¿Que un portero lleva muchísimos minutos invicto? Pues un jugador con un montón de jornadas en barbecho rompe el registro. ¿Que llega Míchel a Butarque el día en que se cumple justo un año del último triunfo a domicilio? Pues por qué no va a ser que ganan los blanquiazules.

Eso pasará. De lo contrario, la certificación de 365 días de sequía seguirá complicándole la vida al Málaga. La derrota es un ingreso directo en las urgencias de la clasificación, el empate sería otra de tantas vendas de usar y tirar esta temporada. Según la lectura del partido, el punto puede ser bueno -y mantendría ese aval sicológico de aún tener un equipo entre el descenso y su posición-, pero suena a día de doble o nada. El Leganés querrá adelantar a los blanquiazules para darse su primera gran alegría en un tercio de competición y el Málaga alejarlo a cuatro puntos y sacar así buena tajada del Sporting-Granada que se jugará horas después.

Miguel Torres ocupará la ausencia del argentino en el centro de la defensa

Es el primero de los varios encuentros a cara de perro que le quedan al Málaga para anclarse de manera definitiva a la Primera División. Así que toca manejar bastante bien el factor sicológico, ese que tanto viene trabajando el nuevo técnico. Con Butarque sin un asiento libre -tiene casi 9.000 socios en un estadio con algo menos de 11.000, lo cual impidió un importante desembarco de seguidores de Málaga-, será como sentarse en el diván a pensar de manera concienzuda cómo hay que desenvolver el partido. El Leganés suele cargar fuerte en el arranque de sus encuentros como local, y para ello debe estar preparada una zaga que estrenará novedades. No es que Demichelis no juegue, es que directamente se quedó en su casa de Marbella. Aunque con sus palabras en rueda de prensa Míchel le intentó subir el ego, lo que está claro es que queda como uno de los retratados de la derrota contra el Alavés.

El otro fue Carlos Kameni. Y está por ver si el técnico malaguista se termina de atrever a dejarlo en el banquillo en detrimento de Boyko. Que lo ha pensado es seguro, falta el último paso. Varias señales durante la semana alientan el relevo. El ucraniano ha estado trabajando con un brío diferente, mientras al camerunés se le ha visto abandonar el estadio cabizbajo en varios días. Si Míchel lo confirma, sería, sin duda, el mensaje definitivo al vestuario de que ha llegado para tomar determinaciones importantes sin tiempo que perder, caiga quien caiga.

Modificaciones habrá prácticamente en cada línea. Confirmado ya el hueco que deja en defensa Demichelis, todo apunta a que será Miguel Torres, el amuleto de Míchel, quien haga pareja de Luis Hernández en el centro de la zaga. Los mejores minutos del madrileño esta temporada llegaron ahí ubicado, incluso en partidos tan complicados como el del Camp Nou o malos ratos como el del Villamarín. Esa fórmula permitiría mantener a Juan Carlos, uno de los revulsivos del pasado sábado y cuya presencia es inestable en defensa pero siempre abre una espita a la hora de atacar.

Quedará la duda de si Míchel estaba dispuesto a dar la alternativa a Ontiveros desde el inicio. El joven marbellí sufrió una contractura en el adductor izquierdo durante el último entrenamiento y no se quiso arriesgar con él -el lunes será sometido a pruebas para ver si hay o no una rotura de fibras-. Ello deja a Keko como único hombre sano para esa posición. Con Juanpi aún fuera de la lista (Míchel prefirió no arriesgar habiendo un parón por delante la próxima semana), es toda una reválida para el madrileño. El entrenador se desesperó con su primera mitad frente al Alavés y lo sustituyó al descanso, por lo que no le quedan muchas balas en la recámara al extremo.

José Rodríguez y Pablo Fornals, que vuelve después de su sanción, están llamados a fortificar el centro del campo. Alguno de ellos se las verá ocasionalmente con Samu García, quien tendrá una digestión complicada del partido por lo que le conviene profesionalmente y sentimentalmente en el terreno de juego, más aún vestido de blanco y azul. Pero no es día para los corazones, sino más bien para las cabezas.