Caballero se deja querer por Arnau

El Málaga fue el foco central de El Transistor, programa de Onda Cero, que se realizó en el Centro de Arte Contemporáneo. Fornals, Keko, Juanpi, Camacho y Francesc Arnau pasaron por los micrófonos. Y la noche dejó algunos momentos curiosos, sobre todo en presencia del director deportivo blanquiazul. El catalán reconoció su reciente paso por Londres para encauzar una operación. "Si calculas 20 equipos que tiene la Premier, por 25 jugadores cada uno, resultan unos 500 futbolistas. Pues hemos estado con uno de ellos", decía con secretismo, antes de reencontrarse vía conexión telefónica con Willy Caballero, quien termina contrato este curso con el Manchester City.

Aunque el Málaga tiene en marcha la negociación para incorporar a Roberto, guardameta del Espanyol que ha vivido este curso a la sombra de Diego López, la vuelta del argentino es uno de esos temas que han estado en el aire en las últimas campañas por su escasa participación con el City. Por Willy no será. "¿Cómo no voy a querer ir al Málaga?", dijo con rotundidad el ex blanquiazul ante el aplauso de los asistentes al programa. "Tengo mi casa en Málaga, la familia queremos vivir ahí cuando dejemos el fútbol. Málaga es una ciudad preciosa, la gente es maravillosa y me trató muy bien a mí y a mi familia. Estoy encantado de lo que viví ahí", añadió.

Recogió el guante Arnau un tanto comedido y en tono bromista, acompañado por algún comentario jocoso de Ignacio Camacho de por medio. Compartió vestuario medio año con ambos antes de que el director deportivo del Málaga colgase los guantes en una curso un tanto extraño. "Me metéis en un compromiso. Willy fue el que me retiró. Ese año tuvimos que fichar a cuatro porteros para retirarme. Al final vino Willy y me quitó el sitio", dijo el ejecutivo blanquiazul.