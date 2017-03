Camacho tiene un esguince de tobillo

Ignacio Camacho, centrocampista del Málaga, Tengo un esguince", decía Camacho al acabar el partido en Tiempo de Juego de Cadena Cope. Habrá que esperar a las pruebas y a su evolución para ver si está disponible. acabó lesionado el partido disputado en San Mamés por el equipo . Se produjo un esguince de tobillo en su articulación izquierda. "Se me ha ido el pie con el salto con Mikel. Era perjudicar a mi equipo que siguiese.al acabar el partido en Tiempo de Juego de Cadena Cope. Habrá que esperar a las pruebas y a su evolución para ver si está disponible.

"Deben ser los árbitros más dialogantes, estamos a 200 pulsaciones", lamentó Camacho sobre la labor de Álvarez Izquierdo.

El centrocampista malagueño se centró en el partido del sábado ante el Alavés: "Hay que sacar de tres en tres, no se dan los resultados, el fútbol está siendo injusto con nosotros, no nos da la cara. Hay que ganar contra el Alavés, tenemos que sumar de tres. Si no al final te ves ahí".

Sobre la labor de Gato Romero, Camacho acabó diciendo que "espero que no peligre el entrenador. Estamos todos con él en el vestuario, lo tenemos que sacar juntos".