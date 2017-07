Camacho-Javi García, caminos cruzados

El futuro de Ignacio Camacho aún no está resuelto oficialmente, pero será jugador del Wolfsburgo en los próximos días. Los agentes del jugador están en Alemania ultimando los detalles de la operación. El presidente Al-Thani sí está esta vez predispuesto a aceptar la marcha de Camacho, que frenara in extremis el año pasado cuando estaba todo pactado. Pero no aún no ha dado el sí definitivo a la oferta de 15 millones de euros presentada por el Wolfsburgo. Desde el entorno del jugador se asegura que la operación se hará, en el Málaga hay algo más de prudencia vistos los precedentes de años pasados. Pero el equipo alemán tiene claro que Camacho es el jugador que quiere para su centro del campo y está dispuesto a hacer una inversión importante. En último extremo se pagará la cláusula de salida, cifrada en 18 millones.

Camacho sigue sin entrenarse con el Málaga, síntoma de que la operación está próxima a culminar. Sigue su curso y la dirección deportiva del Málaga ya trabaja con intensidad en la búsqueda de un refuerzo. Como se publicó ayer en estas páginas, la opción preferida por Míchel es la de Javi García, mediocentro del Zenit de San Petersburgo al que entrenara cuando militaba en el Real Madrid Castilla. García se encuentra ahora mismo en Austria con el Zenit, donde realiza la pretemporada el club ruso, que ahora dirige Roberto Mancini. Se da la circunstancia de que el entrenador italiano y Javi García coincidieron en el Manchester City durante una temporada y tuvo protagonismo a sus órdenes en el equipo citizen, con más de una treintena de partidos jugados. Y García es un jugador apreciado en San Petersburgo, donde ya ha jugado tres temporadas y ha sido capitán del equipo en varios lances. En el Zenit se conocen las intenciones de Javi García, pero el mensaje ha sido que no saldrá gratis. Tiene un sueldo bastante alto y el Zenit pagó por él 16 millones de euros en 2014.

En estas emerge la figura de Manolo García Quilón, agente que ha estado presente en todas las operaciones de llegada este verano salvo en la de Paul Baysse. La intención de Javi García es regresar a España y el del Málaga es un proyecto atractivo en el que cuenta con un entrenador que le quiere y le conoce. Pero es cuestión de dinero. No llegaría el club de Martiricos a los más de cuatro millones que cobra, pero sí tendría que hacer un importante esfuerzo y estrujar cuentas para contar con García.

No es la única opción en la que se trabaja. Otra vía es la de Mario Suárez, también representado por García Quilón y que tras su cesión en Valencia la pasada temporada está bajo la disciplina del Watford. Su rendimiento en Mestalla, como el de gran parte de sus compañeros, no fue óptimo. Sus cualidades son más defensivas y sería más accesible. Y también se ha vuelto a preguntar al Villarreal por la situación de Alfred N'Diaye, con el que el club amarillo no cuenta después de su cesión al Hull. Estuvo en un tris de venir a Málaga en el pasado mercado de invierno, pero finalmente se marchó a la Premier. Tiene contrato hasta 2021, pero Fernando Roig hijo declaró días atrás que "el futuro de N'Diaye pasa por buscar una buena salida para todas las partes". El Málaga está al tanto de su situación.