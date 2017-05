Camacho: "Soy jugador del Málaga y es difícil sacarme de aquí"

Hay muchos jugadores en el actual plantel del Málaga CF que generan atención externa, sobre todo tras el buen final de temporada que está protagonizando el equipo de Míchel. Está revalorizando a sus hombres también el técnico madrileño, que a su vez es una buena ancla para intentar dejar el máximo de jugadores en el equipo. Sandro, Fornals... Y Camacho.

El capitán, que ayer cumplió 27 años, es clásico en las informaciones veraniegas o invernales de mercado. Pero aquí sigue año tras año. Camacho habló en el programa T4 de Radio Marca y puso sobre la mesa la realidad actual. Dice que no tiene acuerdo con otro equipo. Se habla mucho del Valencia, pero "yo soy jugador del Málaga, que yo sepa a día de hoy no hay nada", dice sobre el interés ché: "Que haya algo en un futuro, no lo sé. Tengo contrato con el Málaga, estoy muy contento y tendrán que quedar bien con el club y convencerme a mí, es difícil sacarme a mí del Málaga, no voy a salir de cualquier forma".También se refirió Camacho a su mejora de contrato, algo que está pendiente pero no se ha ejecutado. "Estoy tranquilo, sé que más tarde o más temprano se va a hacer, no hay ningún problema", tranquilizó.