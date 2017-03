Camacho apunta al optimismo

Mientras la borrasca se asienta sobre Martiricos, Camacho apareció ayer en sala de prensa para apartar muchas de las nubes. Es tiempo de dudas para el malaguismo, ya nervioso por la crucial cita en Leganés. Pese al escenario, el centrocampista aragonés prefiere enfocar hacia lo positivo para enderezar el rumbo. "La victoria nos la merecemos ya. El equipo está haciendo cosas muy bien y los resultados tienen que llegar", aseguró.

La obligatoriedad de las victorias, acrecentada en las últimas jornadas, hace que las derrotas sean más dolorosas. No sólo para la afición sino también para una plantilla que no encuentra la forma de sacar la cabeza de los puestos de peligro: "Cuando juegas los domingos y no sumas tres puntos los primeros que se van a casa fastidiados y dolidos son los jugadores".

Esta sucesión de golpes lleva al Málaga al vagón de cola, un lugar en el que pocos se veían instalados al inicio de campaña. Sin embargo, el margen aún es de más de dos partidos con respecto al descenso. Es ahí dónde incidió Camacho, que todavía no activa las alarmas. "La realidad es que estamos a siete puntos (del descenso). Tenemos la oportunidad de seguir sumando, hay jugadores maduros para afrontar cualquier situación", garantizó.

Pero la historia puede cambiar, y mucho, con una derrota en Butarque: "Son tres puntos en juego contra un rival directo". Tan directo como dice el punto de distancia entre ambos, bagaje ínfimo antes de buscar una victoria lejos de La Rosaleda un año después: "Es importante que podamos ganar partidos fuera de casa. No perder es muy importante, más aún debido a la situación".

Tuvo tiempo también Camacho para analizar lo que supone y supondrá Míchel para la plantilla blanquiazul. El aragonés sólo tuvo buenas palabras del técnico y confirmó que "nos está aportando cosas muy positivas". Al mismo tiempo, Camacho ve en Míchel a alguien con "las cosas muy claras" y que "estudia al máximo al rival". Un compromiso, el del madrileño, que se debe sumar al del resto de activos del club. "Tenemos que seguir unidos tanto vestuario como afición y así los éxitos llegarán", aseveró.

Lo que cada vez está menos claro que se produzca es su renovación, enquistada desde hace varios meses. "Seguimos en conversaciones. Hay buena predisposición por las dos partes, aunque está siendo todo más largo de lo que querríamos", dijo sobre las negociaciones entre su representante y Francesc Arnau, quien también quiso llamar a la calma sobre el tema en una de sus últimas comparecencias. Antes, Camacho y el resto de la tropa deben salvar la temporada.