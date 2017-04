Camacho, sí pero...

Con la permanencia virtual en el bolsillo, es lógico que se hable más de futuro que de presente. Sobre todo cuando el nombre de Camacho está sobre el tapete. El maño, como es habitual en él, no tuvo problemas en hablar sobre ello. Su mensaje, una vez más, priorizó la continuidad aquí, aunque sabe cómo va esto y no cerró ninguna puerta.

"Lo que tenga que venir vendrá quieras o no. Si es bueno para mí y para el Málaga será valorable, si no pues no lo será. Yo estoy muy contento aquí y siempre lo he dicho, pero sabemos como es el fútbol", comentó el centrocampista blanquiazul en sala de prensa.

Con el próximo rival, el Valencia, dispuesto a pujar fuerte por él, como ya hizo en invierno, y su mejora de contrato parada, Camacho habló con sinceridad: "Tengo muchos años de contrato aquí y estoy contento. No creo que haya darle bombo a algo que no ha pasado. No es verdad que estemos muy lejos de firmar, pero hemos priorizado lo deportivo porque lo creíamos así. Es verdad que hubo una oferta del Valencia en invierno, pero a día de hoy no hay nada. Soy sincero, te engañaría si te dijese que hay algo hablado".