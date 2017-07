Camacho: "Aquí pasé los mejores años de mi vida"

El carisma de Ignacio Camacho apareció en escena hasta su último día en el Málaga. El domingo, día del señor, terminó siendo para el aragonés. De blanco impoluto y con sus personas más queridas custodiándole, Camacho voló del nido dejando una imborrable estela detrás. Un discurso palpitante, alguna que otra lágrima fugaz y un adiós inevitable y doloroso.

"Aquí he pasado los mejores años de mi vida. Desde el primer día me he identificado con el club y la ciudad, he dado lo mejor dentro y fuera del campo", resumía grossomodo el ya jugador del Wolfsburgo, pendiente de que ningún detalle escapara de su alcance: "Ha llegado el momento de decir adiós a mi casa. Siempre dije que mi salida tenía que ser beneficiosa tanto para el club como para mí y ésta es una gran oportunidad".

Porque los 15 millones (tres menos de su cláusula) que abona el Wolfsburgo se antojan una buena venta en lo económico, que no en lo sentimental y deportivo. Se va un capitán con todas las letras, que ha crecido deportivamente bajo el calor de la Costa del Sol. "Viví momentos únicos, buenos y malos. Viví la Champions, mi convocatoria con la selección y el orgullo impagable de llevar este brazalete", resumía.

También se va colmado personalmente, con un hijo que nació y creció malaguista: "Cuando llegué era sólo un niño que creció y maduró en esta gran ciudad". Entre algún parón fruto de la emoción, Camacho hizo público el secreto para tranquilizar a su retoño. "Lo único que le calmaba era el himno del Málaga", aseguró.

Tiempo tuvo el centrocampista para recordar a directivos, a un Al-Thani y familia que le permitieron "vestir esta camiseta"; sin olvidar a aquellos trabajadores del club que "hacen la vida más fácil". En el plano más deportivo, el mensaje más cálido tenía a Navarra como destino. "A Javi Gracia, por el que siento una debilidad especial", espetaba Camacho, que dejó un hueco para Míchel: "Ha sido corto pero intenso, pero sé que dejo el Málaga en muy buenas manos".

Camacho se deja aquí "confidentes y colegones", agradeciendo tanto cariño a pesar de que "sé que no soy fácil". Los Pichitas, por los que siente devoción, son una muestra más del tremendo vacío que el futbolista deja en Málaga: "Me llevo amigos para toda la vida, esto es una de las mejores cosas que da el fútbol".

El sentimiento creció al hablar de su mujer, su "amiga y compañera de viaje", que dejó paso a un último y afectuoso recuerdo para ese malaguismo al que enamoró desde el césped. "Qué decir de Málaga, de los malagueños y malaguistas. Esta ciudad enamora, hemos sufrido, reído y llorado pero siempre juntos. Se va un malaguista pero siempre os llevaré en mi corazón. Gracias por tanto Málaga, volveré", se despedía Camacho entre aplausos. Que sea pronto, capitán.