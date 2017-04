Camacho y el traspaso de nunca acabar

Ignacio Camacho lleva tres veranos y dos inviernos yéndose traspasado del Málaga. Cierto es que el pasado mes de agosto estuvo a punto de subirse en un avión rumbo a West Bromwich y todo se frenó a última hora, pero el mero hecho de tener un buen cartel año a año lo coloca por inercia en el mercado. Esta temporada, a pesar de ser uno de sus peores años -en general, de casi toda la plantilla- siguen sin faltarle novias. Y el debate es el de siempre: mantener un pilar de la plantilla ante una importante suma que puede repercutir positivamente en otras compras. El jugador, más que bragado en estas situaciones, ha aprendido a ser pragmático y a convivir con ello.

Los objetivos clasificatorios han quedado reducidos al orgullo de acabar lo mejor posible dentro de las peores posiciones en las que tocará cerrar el curso. Así que se hace inevitable mirar más el futuro que el presente. Es más, el propio Míchel ha hecho ya varias alusiones al proyecto de la próxima temporada y ya está en conversaciones con Francesc Arnau y sus futbolistas para planear bien su intento por reflotar la ambición el año que viene. Más aún cuando concurren dos circunstancias: las negociaciones para su ampliación de contrato están paradas y mañana visita La Rosaleda el Valencia, club que en los últimos meses ha cacareado su interés por el maño e incluso presentó una propuesta por él durante el pasado mercado de invierno.

"Es verdad que hubo una oferta del Valencia en invierno, pero a día de hoy no hay nada"

Camacho demostró ayer que está preparado para convivir con esa circunstancia y para afrontar cualquier situación tensa que pueda derivar de esa mezcla de asuntos. "Soy sincero, no tengo problema para hablar. A día de hoy todos los clubes estamos centrados en lo que queda de Liga y yo el primero. Lo que tenga que venir vendrá quieras o no. Si es bueno para mí y para el Málaga será valorable, si no, pues no lo será. Yo estoy muy contento aquí y siempre lo he dicho, pero sabemos cómo es el fútbol", comentó el centrocampista blanquiazul, muy tranquilo y conocedor del juego de mercado.

El jugador criado en la cantera del Atlético de Madrid aprovechó para explicar por qué en los últimos meses no se ha terminado de avanzar en su mejora de contrato. "Hubo un momento donde priorizamos lo deportivo a lo personal. Era importante que no hubiera especulaciones o preferencias personales. El tema está ahí, parado, pero sin malos rollos ni ningún problema entre ambas partes. Hemos ido de la mano, evidentemente cada uno con sus posturas, pero a día de hoy lo importante es terminar la temporada", quiso apostillar ayer en sala de prensa.

El 6 blanquiazul siempre insiste en el mismo mensaje: "Tengo muchos años de contrato aquí y estoy contento", así que ello le hace enfocarlo todo con bastante tranquilidad. "No creo que haya darle bombo a algo que no ha pasado. No es verdad que estemos muy lejos de firmar, pero hemos priorizado lo deportivo porque lo creíamos así. En cuanto a lo de salir, creo que es muy pronto", comentó un Camacho que no tuvo reparos en reconocer la propuesta reciente que le hizo llegar el conjunto de Peter Lim: "Es verdad que hubo una oferta del Valencia en invierno, pero a día de hoy no hay nada. Te engañaría si te dijese que hay algo hablado".