El equipo de trabajo de Caminero

José Luis Pérez Caminero llega acompañado a la dirección deportiva del Málaga de Juan Rodríguez, que fuera futbolista del Málaga y de dilatada trayectoria en el fútbol profesional. No será la única incorporación que haya al organigrama, aunque Caminero confirmó que seguirá contando con gente de la casa, casos de Manolo Gaspar, Martín Viberti y Capote.

"Aprenderé de la gente que hay en el club, prefiero evaluar a la gente y estar cerca de ellos. Ahora mismo todo el que está es válido. Puede venir alguna persona más, pero no quiero ser agresivo de primeras, me gusta estudiar y pensar antes de tomar decisiones", señaló Caminero, que dio importancia a la labor de Juan Rodríguez: "Tendrá tanta voz como yo. Es malagueño y malaguista y será mis ojos, me hará de guía porque conoce esto mucho".

Por su parte, Juan Rodríguez aseguró que "tengo conocimiento, he jugado mucho tiempo, me he formado para ello y ahora tengo la suerte de trabajar en el equipo que me dio todo, el de mi tierra. También soy consciente de que vengo a aprender. Tengo mucha ilusión por devolver al Málaga donde se merece", afirmó el malagueño.