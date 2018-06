Caminero: "Jesús Gámez tiene mucho que decir en el fútbol"

José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Málaga, atendió esta noche a Radio Marca y habló de diversos temas de la actualidad del conjunto blanquiazul. Se le preguntó por los técnicos, por el fichaje de Gámez, por el jeque...

"Estoy con muchas ganas, de hacer un buen proyecto, de trabajar e ilusionar a la gente. Ha sido una de las mejores noticias que tuve en los últimos tiempos. Tuve mucha suerte de que el Málaga se fijara en mí. Buscaba una situación diferente, un reto distinto. Me hablaron del Málaga y no pude decir que no, me ilusioné rapidísimo", aseguró Caminero.

Sobre el ascenso, fue comedido: "Hay que ser realista. El año pasado descendieron tres y sólo uno promocionó. Es una división muy competitiva, con 22 equipos y el último gana al primero, cada domingo es una exigencia. Hay 42 partidos y hay que mantener la línea de esfuerzo".

Como en su presentación, no opinó mucho del tema Al-Thani: "Mi modo de trabajo diario es hablar con Joaquín Jofre, no con el jeque. Más con la gente de deporte, no hablé con el jeque. ¿Los tuits? La verdad es que es una situación que no valoro ni tengo en mente. Las conversaciones son con Joaquín y es total libertad para trabajar, traer jugadores y hacer el mejor equipo. Eso es lo que tengo en mente y lo que va a ocurrir. Lo más lógico es no pensarlo. Tener una línea de esfuerzo".

Acerca del entrenador, insiste en la idea de cerrarlo en breve: "Estamos en ello. En esta semana con casi toda seguridad lo habrá ya para poner las bases para un proyecto ilusionante para el Málaga y su afición. ¿Baraja? Dije ayer que el entrenador que venga debe conocer muy bien Segunda, es vital. Es una categoría muy difícil y complicada, hay que conocerla bien y no desfallecer".

Dijo que la plantilla será corta en su presentación y vuelve a insistir en la idea: "Debo preocuparme de equilibrar la plantilla con altas y bajas. Así como en Primera puedes tener 25 fichas por los derechos y no lo puedes tener en Segunda. Debes tener una plantilla equilibrada, fuerte, contundente, que tenga aspiraciones para pelear con los equipos de Segunda".

Llegó la pregunta sobre Gámez y dejó entrever que el acuerdo será sencillo: "Hay jugadores que son malaguistas y que conocen muy bien la casa, Jesús tiene muchas cosas que decir en el fútbol y no me importaría, claro. Pero no es sólo lo que quieras, también es si él se ve con fuerzas y ánimo de venir".

Para cerrar, también habló de su salida del Atleti: "Hay momentos en la vida en que uno tiene que elegir. Por circunstancias el Málaga está en Segunda. Tiene una gran afición, ciudad y estadio. Era el momento de cambiar. Yo era feliz en el Atleti. Siempre se han portado muy bien conmigo, le debo mucho a Cerezo y Gil Marín. Soy atlético, le debo mucho. A veces uno busca otros retos y este era el mío".