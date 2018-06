Caminero manda

El barco ya está en manos de José Luis Pérez Caminero. El nuevo director deportivo del Málaga juró su cargo y se presentó ante los medios de comunicación. Firma por tres temporadas. "Estoy muy contento de estar aquí, en un club tan grande como el Málaga, deseando empezar porque tenemos un reto importante, porque es el Málaga", fueron sus primeras palabras en la sala de prensa de La Rosaleda.

Una vez elegido Caminero, lo siguiente es saber quién será el entrenador. El elegido está al caer. "La próxima vez que nos veamos aquí será con el entrenador", afirmó el nuevo director deportivo, que añadió: "Hay que trabajar y elegir en base a la clase de jugadores que tenemos. La idea es tener al entrenador lo antes que podamos, porque para la planificación es fundamental contar con el técnico y sus ayudantes. El entrenador tiene que ser alguien que conozca la categoría. Segunda no tiene nada que ver con Primera. El que tenga que venir debe ser muy conocedor de esta categoría. Debe conocer los equipos, los estadios… La persona que va a venir a entrenar al Málaga conoce la categoría".

Señala a Joaquín Jofre como interlocutor y le 'asciende' a director general de la entidad

Hay dos nombres en boca de todo el mundo: Rubén Baraja y Fran Escribá. Caminero no se mojó mucho: "Baraja y Escribá son dos buenos entrenadores. Creo que hay que madurarlo un poco, dar una vueltecita y pensar qué es lo mejor para los importantes jugadores que tenemos".

Caminero explicó cuál es su rol, su comunicación con el jeque Al-Thani, quién es su interlocutor en el club: "Vengo a desarrollar un trabajo. Me voy a esforzar por hacerlo y desarrollarlo. Mi comunicación actualmente es con Joaquín Jofre, que es el director general. A partir de ahí, esa es mi forma de trabajar. No quiero saber lo que ha pasado anteriormente, sólo quiero saber el presente y el futuro. Eso me preocupa y así es hacia donde tenemos que caminar. Al pasado no le vamos a buscar una solución. Uno busca con lo que sentirse bien. No me preocupan las injerencias del jeque. Soy muy claro en las cosas y no suelo esconderme. Si surgiera, veríamos la manera de resolverlo. En estos momentos no me preocupa, me preocupa más confeccionar una gran plantilla, con un buen entrenador y que el equipo sepa sudar la camiseta. Me ilusiona tanto el proyecto del Málaga que quiero hacerlo bien por mí y por la gente que ha confiado en mis posibilidades. Voy a dejar todo lo que sé para que este club esté a la orden del día y esté donde se merece".

Caminero tiene mucho por hacer. Se avecinan días de duro e intenso trabajo. El director deportivo asegura que tiene una hoja de ruta: "Lo que está claro es que yo acabo de llegar, pero el club lleva un camino. Vamos a tomar decisiones en cuanto a lo que se está trabajando. Hay un plan deportivo y lo vamos a desarrollar. Quiero y deseo que la gente tenga paciencia. La gente va a estar al nivel y la categoría que merece el club. Los vamos a necesitar. Segunda es una división muy fuerte y hay que estar con muy buenos jugadores. La afición es muy importante y puede hacer ganar muchos partidos".

Tiene una idea de cómo es la plantilla, pero prefiere no apresurarse: "No soy persona de apresurarse a tomar en consideración las cosas que no conozco. Ahora sí porque he empezado a conocer un poco el estado de la plantilla y empezaremos a tomar decisiones. Hay jugadores muy aprovechables, que pueden dar un buen rendimiento y hay que apoyarse en ellos. Si somos lógicos y las cosas se hacen con razonamiento, seguro que tendremos más capacidad".

El director deportivo se agarrará a gente que ya estaba en el club más allá de las posibles incorporaciones de su confianza: "En principio vengo a aprender de la gente que hay aquí. Antes de tomar decisiones pretendo evaluar a la gente, porque seguramente son muy válidos. A partir de ahí se abre un periodo y tomaremos decisiones. La gente que está aquí seguro que va a ser muy válida. Es posible que se incorporen a mi equipo algunas personas más".

De momento, tiene a su lado a Juan Rodríguez, que será su mano derecha: "Juan Rodríguez, en una palabra, soy yo. Va a ser mis ojos, mi voz, va a tener un papel importantísimo. Es malaguista, conoce todo lo que es Málaga, conoce la afición, la ciudad y para mí es muy importante. Va a tener tanto voto y tanta decisión como yo". También aprovechó Caminero para ser contundente con respecto al papel de su agente en el Málaga: "El fútbol es universal. Tengo mi representante, que es Manuel García Quilón, pero el jugador bueno me da igual quién lo represente. Lo que quiero es que cuando salga al campo lo haga bien, lo demás no me preocupa".

Y hablando de jugadores, sabe que tiene cerca de un treintena sólo del primer equipo. A Caminero le toca hacer un buen puñado de operaciones en estas semanas: "Cuando hay un número tan alto de jugadores, hay que dar salidas. Máximo son 25 y esas son muchas fichas para Segunda. También dependerá del club, del entrenador… La mejor forma es hablar con las personas cara a cara para que no haya malos entendidos. Hay que empezar ya para que todo el mundo sepa cuál va a ser su rol en la temporada".

Acerca de la cantera, también apuesta por aprovechar lo que hay hecho y no cambiar mucho lo que ya funciona: "De todos es conocido que la cantera del Málaga siempre ha dado buenos jugadores. Tiene buena vida y nosotros vamos a intentar mantenerla. No la vamos a descuidar, todo lo contrario. ¿El director de La Academia? Se marchó Antonio (Tapia) y vamos a rellenar ese hueco con una persona que pueda conocer el fútbol base y que pueda mantener una línea de trabajo continuista".

No quiso desaprovechar la ocasión Caminero para mandar un mensaje de unidad a la gente: "Lo único que busco es que haya unidad, si no va a ser muy difícil en esta categoría. Hace falta unidad entre el club, los jugadores y la afición para llegar al objetivo. Habrá buenos y malos momentos. Cuando lleguen los malos, que la afición esté ahí. Eso es lo que pido. Cuando van las cosas bien, eso es fácil. Por lo que he visto, no tengo duda de que la gente va a estar con nosotros".

Por otro lado, Caminero tiene pendiente un juicio dentro de unos meses por asuntos que nada tienen que ver con lo deportivo y mucho menos con el Málaga. No quiso mezclar cuestiones: "Es un tema personal que no tiene nada que ver con lo profesional. Estoy centrado en el Málaga, fuera del Málaga tengo una vida y es ahí donde se enmarca eso. Estoy tranquilo. La situación está controlada, estaré disponible 24 horas para el Málaga".