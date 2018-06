Caminero abre el camino para el regreso al Málaga de Jesús Gámez

No esconde José Luis Pérez Caminero que Jesús Gámez es más que una opción para regresar al Málaga en este verano. Salvo sorpresa, se convertirá en el primer futbolista fichado por el nuevo director deportivo, tal y como publicó este diario el pasado domingo.

Caminero se atrevió a hablar del futbolista malagueño en la entrevista que concedió en Radio Marca en la noche de ayer: "Hay jugadores que son malaguistas y que conocen muy bien la casa, Jesús tiene muchas cosas que decir en el fútbol y no me importaría, claro. Pero no es sólo lo que quieras, también es si él se ve con fuerzas y ánimo de venir". Hay que recordar que Caminero era director deportivo del Atlético de Madrid cuando el fuengiroleño llegó al conjunto colchonero.

Jesús Gámez acaba contrato con el Newcastle este próximo día 30 y no tiene intención de firmar por otro club que no sea el Málaga. El lateral cuenta con ofertas mejores en lo económico y también de categoría.