Caminero: "El entrenador que va a venir conoce Segunda División"

Se presentó en sociedad José Luis Pérez Caminero como nuevo director deportivo del Málaga, que habló aceca de quién será el próximo entrenador y sus características, aunque no dijo nombres ni confirmó quién será el elegido, sólo que está cerca.

"Tiene que ser alguien que conozca la categoría. La Segunda no tiene nada que ver con la Primera. Los equipos, los estadios, lo larga que es, ver los pros y contras. Estoy convencido de que el que tenga que venir o el que va a venir es muy, muy conocedor de esta categoría. Es importante que conozca los equipos, los estadios... La persona que va a venir a entrenar al Málaga conoce la categoría", aseveró.

La categoría la conocen Baraja y Escribá, dos de los nombres que han sonado recientemente: "Son dos buenos entrenadores, vamos a madurarlo un poco, darle una vueltecita. Ver quién será el más idóneo.La decisión no está tomada todavía".

¿Y la fecha? "En cuanto podamos porque para la planificación va a ser clave el entrenador y su cuerpo técnico. Para tener una fecha de la pretemporada no es una cuestión del director deportivo sino del entrenador. La próxima vez que nos veamos aquí será con el nuevo entrenador", continuó Caminero.

Sobre la confección de la plantilla, se mostró cauto: "No soy persona de apresurarme a tomar en consideración lo que no conozco, ahora sí he empezado a conocer el estado de la pantilla. Hay jugadores aprovechables y hay que apoyarse en ellos".

El Málaga tiene alrededor de 30 jugadores con fichas del primer equipo: "Cuando un numero tan alto, hay que dar salidas. En Segunda 25 son muchas fichas. También dependerá del entrenador. La mejor forma es hablar con las personas cara a cara para que no haya malos entendidos. Hay que empezar ya para que todo el mundo sepa cuál va a ser su rol en la temporada 2018-19".

Caminero respeta también lo que han realizado sus antecesores: "Acabo de llegar pero el club lleva un camino. Hay que tomar decisiones sobre lo que ya se viene trabajando. Lo que quiero y deseo es que la getne tenga paciencia con este equipo. La Segunda es una división muy fuerte donde la afición también gana partidos".

Acerca de la relación con el jeque, lo deja en segundo plano: "A día de hoy, no he hablado con él y no sé cúando hablaré. Mi comunicación es fluida y directa con Joaquín Jofre, que es el director general. Esa es mi forma de trabajar. No sé ni quiero saber lo que pasó antes. Presente y futuro. A lo pasado no le vamos a buscar solución".

¿Injerencias del jeque? Caminero lo tiene claro: "No me preocupan las injerencias del jeque. Soy muy claro en las cosas y no suelo esconderme. Si surgiera, veríamos la manera de resolverlo. En estos momentos no me preocupa, me preocupa más confeccionar una gran plantilla, con un buen entrenador y que el equipo sepa sudar la camiseta. Me ilusiona tanto el proyecto del Málaga que quiero hacerlo bien por mí y por la gente que ha confiado en mis posibilidades. Voy a dejar todo lo que sé para que este club esté a la orden del día y esté donde se merece".