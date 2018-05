Capitán ofrece ayuda

En el vestuario del Málaga existe un vacío que no se llenó el verano pasado. Falta compromiso y falta liderazgo. Falta gente de la casa. Faltan galones. Para el conjunto blanquiazul será fundamental este verano contar con hombres que le den cierto poso a la plantilla. En ese perfil encaja Jesús Gámez. El ex capitán, que acaba contrato con el Newcastle, se ofrece a echar una mano.

"Mi cuerpo me pide volver a España y, sobre todo, si cabe la posibilidad de ayudar al Málaga en ese proceso difícil que ya pasé una vez y sé lo duro que es, para devolverle donde se merece pues estaría encantado", aseguró el malagueño en SER Málaga, donde añadió: "Lo primero es encontrar el técnico idóneo. El que vaya al Málaga debe sentir esa ilusión por ir a ese equipo y saber lo que se siente al llevar a esa camiseta para llevarlo a Primera. Otra parte fundamental es los jugadores. Preguntar y ver qué se quiere hacer. El jugador debe ser honesto, el jugador que piense en dinero no se debe quedar. Ser profesional y asumir consecuencias. El que se quede debe luchar por todo".

"Muñiz sería una de las personas indicadas para coger este proyecto", sentencia

No le importó hablar de Muñiz, al que conoce de sobra de sus experiencias en el Málaga juntos: "Me parece en la situación que se está se refleja en la que él estuvo. Llegó en un momento en el que nos íbamos a Segunda B y tuvo que formar un equipo en poco tiempo y fue muy acertado fichando. Se arrancó muy bien la temporada y se aguantó a buen ritmo. Conoce la categoría perfectamente, lo hizo con el Levante. Para poner orden y en la situación que hay sería una de las personas indicadas para coger al grupo. Exige mucho, mantiene compitiendo al futbolista. La Segunda es dura y larga. Mis dos experiencias con Muñiz han sido buenísimas y estaría encantado de ayudarle a él y al Málaga, que es la misión que debe tener cualquier jugador que llegue o que se quede".

El lateral de Fuengirola insiste en la importancia de la identidad: "El Málaga ha perdido la columna vertebral. Se iban yendo jugadores, pero se quedaba una base que entendía el sentimiento de la afición, de ser malaguista y de lo que significaba sentir esa camiseta. Se han ido muchos: Duda, Weligton, Camacho... Gente que transmitía los valores a todo el que llegaba. Hay jugadores que deben subir de la cantera, con frescura e ideas, un goleador... Una base con la que haya cambios, pero el núcleo es el vestuario. Muñiz lo formó aquel año. Gente buena dentro y fuera, como Antonio Hidalgo".

Sobre lo que se avecina en Segunda, Gámez advierte de que será una categoría compleja: "Los jugadores que pertenezcan al equipo deben saber lo que hay. Se necesita una adaptación lo más rápida posible. Hay jugadores que no han tocado esa categoría. No te da descanso, hay muchos equipos competitivos. Es durísimo, los play off, hasta el sexto se mete... Hay mucha competitividad y hay que subir directo. Si el mensaje es que venimos de Primera, no puede ser".

Concluyó Gámez hablando del descenso y de la afición malacitana: "No voy a decir que se veía venir porque nunca perdí la esperanza y pensaba que se podía salvar. Pero se veían cosas que no funcionaban, no se veía un grupo en ese vestuario. A la mínima que se encajaba un gol el equipo se caía. Yo viví otras situaciones como la de este año y no había el apoyo incondicional que había este año. Se ha tenido el apoyo, la gente animando hasta el último minuto, pero no ha sido posible".