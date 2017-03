Carencias retratadas

Si bien la derrota ante el Eibar lo vimos como un accidente puntual, ante el Betis se mostró una realidad, que este Málaga tiene muchas carencias. Además quedaron señalados algunos jugadores con su actuación.

El Málaga salió prácticamente con su once de gala y, aunque el equipo acabó derrotado, empezó bien, encontró la posesión y estaba realizando un buen ataque en campo contrario. Llegaba bien a zona del borde del área, pero no encontraba último pase y disparo de fuera del área. Sin embargo, el gol llegaría en un error claro del Betis en la salida; el balón le cayó a Fornals, que no perdonaría ante la salida de Adán.

Al equipo visitante se le veía sin alma y con poca capacidad de reacción. Tras el descanso, el partido cambió para los de Víctor, que entraron al partido con la idea clara de meter mano a este Málaga. Fue clave la aparición de Ceballos. La perla del Betis superó a base de cualidades técnicas e inspiración al mediocampo malaguista. El Málaga solo reaccionaba con fogonazos de sus extremos. El Betis empataría mediante Jonas, que le picaba el balón a Kameni tras aprovechar un gran pase. El Málaga lo intentaba, aunque con más corazón que fútbol. Para colmo, fue castigado con otro gol en el tramo final del partido: Sanabria aprovechaba una colección de errores de los centrales malaguistas que dejaban KO a un equipo que vuelve a verse con un problema de confianza y claramente de fútbol.