Cecchini, la apuesta del Málaga

Aunque las prioridades estaban puestas en un central, un medio centro y un delantero, ayer Francesc Arnau sorprendió a propios y extraños cerrando una operación relámpago que incluso le llevó a tomar un vuelo exprés a Milán. Se trata de Emanuel Cecchini, un joven centrocampista de 20 años procedente de Banfield que se desempeña como interior -o volante, como dicen en Sudamérica- y que hoy mismo será oficialmente futbolista de la plantilla blanquiazul. El club abonará cuatro millones por sus servicios e incluye en el contrato un millón más de bonus para el equipo argentino en función de los partidos que juegue. Al mismo tiempo, se reservan un derecho del 15% en el caso de que el club de Martiricos lo venda en un futuro. Una apuesta muy fuerte del director deportivo que llega justo después del boquete dejado por Fornals en lo deportivo y lo económico.

De hecho, las prestaciones del medio argentino se asemejan más a las de Fornals que a las de Camacho, la baja que Míchel quería reforzar con mayor prioridad. Los informes que existen de él hablan de un centrocampista box to box -con capacidad para ir de un área a otra-, aunque por estado natural se desempeña mejor en la mediapunta. Visión de juego, pase en largo y buen disparo son las características que mejor definen a este talento de Banfield, que también suele destacar por robar balones al adversario.

Al jugador se le espera hoy para pasar las pruebas médicas y firmar por cinco años

Tras los fichajes de Keko (5 millones) y Michael Santos (4,5), el de Cecchini es el tercero más caro de la era Arnau, lo cual deja constancia de la clara apuesta que hace por él. El dirigente, que acababa de regresar de Holanda, se plantó a la mayor brevedad posible en Milán, donde estaban el presidente de Banfield tras una negociación infructuosa con el Inter de Milán, que en última instancia desistió de la operación (el Metz también andaba detrás de él). El dirigente, Eduardo Spinosa tenía prisa por dejarle salir, ya que necesita liquidez inmediata para afrontar unos pagos a sus jugadores, y ello fue lo que les convenció de la propuesta del Málaga y su forma de pago. Todo fue tan rápido que ayer mismo Spinosa y su abogado,Martín Moya, viajaron a Málaga con el director deportivo para cerar la operación. Para hoy se espera a Cecchini para que pase el reconocimiento médico, firme los documentos de un contrato que le traerá aquí para los próximos cinco años y se incorpore de inmediato a la concentración blanquiazul en Garderen.

Cecchini no es un jugador muy conocido entre la afición del Málaga, a pesar de que con solo 16 años debutó en Banfield y desde entonces es considerado un prometedor joven valor del fútbol argentino. Desde allí confían en que la Liga española le haga sacar todo el potencial que tiene dentro. No obstante, siempre queda esa duda de la adaptación de los jugadores argentinos a una competición cuyo ritmo e intensidad son bastante más altos. Los precedentes con compatriotas suyos en la época reciente, de hecho, no terminaron de cuajar, casos de Pablo Pérez, Rescaldani o Buonanotte (también Tissone, aunque el Málaga lo adquirió cuando ya llevaba años en LaLiga).